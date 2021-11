NBA overlegt met fiscus over accountantsverklaring bij extra uitstel van betaling

Het kabinet kondigde onlangs aan dat ondernemers in uitzonderingsgevallen aanvullend uitstel van belastingbetaling kan worden verleend tot na 1 oktober 2021. Bij zo’n verzoek moet soms een derde-deskundige een verklaring verstrekken. De NBA meldt nu dat er overleg gaande is met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de invulling van deze verklaring en wat de fiscus van de accountant verwacht. Als daar meer over is mee te delen zal de beroepsorganisatie daarover nadere mededelingen doen.

Extra uitstel van betaling

Wat houdt de tegemoetkoming in het uitstel van betaling van belastingen na 1 oktober 2021 in? Staatssecretaris Vijlbrief van Financien ging er in een Kamerbrief vorige maand uitgebreid op in. Ondernemers zijn per 1 oktober 2021 weer verplicht om hun nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig te voldoen. Het kabinet verwacht dat dit voor het overgrote deel van de betreffende ondernemers haalbaar is. Tegelijk zijn er mogelijk in de kern gezonde bedrijven die corona-uitstel hebben gekregen en die vanaf 1 oktober 2021 niet onmiddellijk aan hun nieuw opgekomen betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Deze ondernemers zullen bij de Belastingdienst en Douane een verzoek doen om uitstel van betaling voor deze nieuwe schuld. In het reguliere uitstelbeleid geldt de voorwaarde dat voor uitstel van betaling de lopende verplichtingen bijgehouden moeten worden. Zonder nadere tegemoetkoming wordt een dergelijk verzoek om uitstel daarom afgewezen; deze ondernemers kunnen immers niet aan hun nieuw opkomende verplichtingen voldoen. Dat zou betekenen dat ze onmiddellijk met invorderingsmaatregelen te maken kunnen krijgen, met het risico dat ze daardoor alsnog hun onderneming niet kunnen voortzetten. Om deze groep ondernemers te ondersteunen, heeft het kabinet dan ook een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid getroffen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. (De maatregel is uitgewerkt in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis, Stcrt. 2021, nr. 42308.)

De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemers die al corona-uitstel hebben gekregen vóór 1 oktober 2021. De regeling is daarnaast beperkt tot de belastingmiddelen die onder het corona-uitstel vallen. Het voorstel biedt ondernemers alleen in uitzonderingsgevallen (en onder strikte voorwaarden) de mogelijkheid om voor beperkte tijd aanvullend uitstel te genieten. Ondernemers kunnen tot en met 31 januari 2022 een verzoek om uitstel van betaling doen. Voor deze tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden

Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen.

De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.

De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.

Het gaat om een levensvatbare onderneming.

Een derdenverklaring waarin bovenstaande is vastgelegd alsmede een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen. Om te voorkomen dat ondernemers met een relatief kleine schuld hoge kosten moeten maken voor een derdenverklaring, kunnen ondernemers bij een totale schuld onder de € 20.000 volstaan met een eigen verklaring (met dezelfde inhoud).

Uiteraard moeten ondernemers aan hun aangifteverplichtingen voldoen. Aan de hand van het uitstelverzoek toetst de Belastingdienst of de ondernemer aan de voorwaarden voldoet. Bij toewijzing van een verzoek worden de uitgangspunten van het corona-uitstel gevolgd:

De nieuwe schuld wordt meegenomen in de ruimhartige betalingsregeling van 60 maanden.

In het uitstel worden de belastingschulden betrokken die betaald hadden moeten zijn in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Hierdoor valt ook bijvoorbeeld het 4e kwartaal 2021 voor OB en eindejaarsuitkeringen in de loonheffing in de betalingsregeling.

De betalingsverzuimboetes die vanaf oktober 2021 weer worden opgelegd, worden achteraf vernietigd voor ondernemers die voldoen aan de voorwaarden van deze tegemoetkoming. Deze ondernemers hoeven de boete dan ook niet te betalen.

Kamerbrief over aanpak belastingschulden vanwege corona