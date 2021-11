AV-Top 50 | ‘Groei volgt vanzelf als je mensen centraal zet’

Accountants verlaten steeds vroeger in hun carrière het vak. Qconcepts wil daar graag verandering in brengen. De onderneming legt zich volledig toe op het specialisme van de audit, en zet de mensen die het vak uitoefenen centraal.

Het begon, vertelt medeoprichter van en partner bij Qconcepts Cor Pijnenburg, met een idee dat ik samen met twee collega’s had. ‘We waren alle drie manager bij een Big Four-kantoor. Waar we tegen aan liepen was dat we steeds maar weer nieuwe mensen moesten inwerken. Je moet in de accountancy op een hoog niveau functioneren om het controlewerk echt te beheersen. De grote kantoren zijn in dat opzicht opleidingsinstituten. Dan zeiden we weleens: “Wat zou het heerlijk zijn om alleen maar met ervaren mensen te werken.” Dat zijn we dus gaan doen.’

Controle en interim

Qconcepts werd opgericht in 2010. Het bedrijf ontfermt zich in hoofdzaak over de controle van jaarrekeningen, en vanuit dezelfde expertise ook due diligence van ondernemingen. Fiscalisten heeft het niet in dienst. Wel biedt de specialist de eigen accountancy-expertise ook aan derden aan. ‘Dat is een van onze manieren om collega’s te binden,’ vertelt Pijnenburg. ‘Het gebeurt weleens dat een accountant er na vijf jaar klaar mee is alleen maar jaarrekeningen te controleren. Wij bieden dan ook de mogelijkheid aan medewerkers dat ze bijvoorbeeld 1 dag per week een interim-functie aan de andere kant van de tafel kunnen uitoefenen in het bedrijfsleven. Dat doen we overigens alleen voor bedrijven waar we niet de audit doen.’

Usp: onze mensen

Ondanks de duidelijke focus, noemt Pijnenburg kwaliteit van de diensterlening niet als een unique selling point. ‘Als het gaat om audits, moeten alle kantoren kwaliteit leveren.’ Trots op het werk van zijn kantoor is Pijnenburg wel. ‘Ons usp zijn onze mensen. Die zijn goed. We zijn door de snelle groei in het aantal registeraccountants die we in dienst hebben als organisatie al drie keer door de toezichthouder getoetst. Op al onze dossiers hebben we tot nu toe altijd een voldoende gekregen, en dat is best uniek.’

Nadruk op innovatie

Veel meer dan in de markt gebruikelijk is, wil Qconcepts innoveren in hoe het audits uitvoert. Waar veel kantoren controles uitvoeren op basis van steekproeven, kijkt Qconcepts eerder naar andere controlemethodieken. Om echt greep te krijgen op de data die te controleren zijn, maakt het in toenemende mate gebruik van robotics en data-analyse.‘In ons vak gaat het aldoor maar over compliance,’ stipt Pijnenburg aan. ‘We moeten er eerlijk over zijn: zelfs al is het soms terecht, die negatieve insteek maakt het voor jongeren minder aantrekkelijk om de keuze voor dit beroep te maken. De uitstroom uit het beroep vindt op een steeds eerder moment plaats. Bovendien daalt de instroom, geeft onderzoek van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) aan. Pijnenburg: ‘We leggen graag de nadruk ook op innovatie en op het menselijk positieve. Als een jongere collega bij mij komt met de opmerking: “pfff, moet ik echt puur voor de dossiervorming al deze checks doen en alles documenteren?” Dan zeg ik: “Ja, dat moet. Maar ik begrijp ook wel goed je punt. Dit is niet het leukste van ons werk.”’

Meegroeien met klanten

Ook belangrijk waar het gaat om positionering op de arbeidsmarkt: Qconcepts mikt op middelgrote tot grote ondernemingen, en geeft zichzelf daarmee een plek net onder het universum van de Big Four-accountants. Klanten zijn vooral bedrijven met 50 tot 200 miljoen euro omzet, aldus Pijnenburg. Maar, aldus Pijnenburg: ‘Denk ook aan bedrijven die net auditplichtig zijn en waar we mee kunnen meegroeien. En sommige van onze klanten hebben ook meer dan een miljard euro omzet. Soms zijn het ook dochters van grote internationale concerns.’ Ook beweegt Qconcepts zich ook in de wereld van overheden, van de semioverheid en zelfstandige bestuursorganen. Focus ligt dan bij gezondheidszorg (ggz’s), gemeenten, woningcorporaties, stichtingen en ngo’s.

Work-life balance

De gemaakte keuzes hebben de onderneming geen windeieren gelegd. Het bedrijf begon in Den Bosch en groeit sinds de oprichting gestaag door. Het heeft inmiddels landelijke dekking, met meerdere kantoren en 135 werknemers. ‘We staan altijd open voor een kennismaking met nieuwe audit-professionals. Wie we daarnaast op dit moment zoeken, is een partner om in Amsterdam de MKB-tak te trekken.’

Zelfsturende teams

Qconcepts is, zoveel is wel duidelijk, behoorlijk ambitieus. Maar als werkgever wil Qconcepts zijn medewerkers niet met de eigen missie overbelasten. De organisatie is er een van zelfsturende teams van maximaal twintig collega’s. Pijnenburg: ‘Ambitieuze accountants vinden in ons groeiende bedrijf een mooie plek – er zijn volop doorstroommogelijkheden. Maar er is ook alle ruimte voor accountants die ambitie willen invullen op een inhoudelijke manier. Het gemiddelde aantal werkuren is 41: er zijn bijgevolg heel veel medewerkers die minder uren maken, of meer.’ Qconcepts neemt niet alle klussen aan – juist met de work life-balance van de medewerkers in het achterhoofd. Pijnenburg: ‘De cultuur binnen de organisatie is nog steeds informeel en vriendelijk. Je kunt bij ons echt jezelf zijn en werken zoals je wilt.’ Waarmee hij maar wil zeggen: groei gaat bij Qconcepts niet ten koste van alles.

QCONCEPTS(#45) | OMZET 11,9 miljoen | MEDEWERKERS 72 fte