AV-Top 50 | Ontwikkelen en doorgroeien zit in DNA

Collegialiteit en ontwikkeling staan bij Visser & Visser hoog in het vaandel. ‘Bij ons moeten mensen kunnen groeien. In hun professionele rol, in de verdieping van hun vak en in hun persoonlijke kwaliteiten.’

Met hoge snelheid ribvaren over het water, team-buildingsactiviteiten en daarna een rondje speeddaten. Nee, de introductiedag bij Visser & Visser, waar meer dan vijftig net gestarte collega’s met elkaar kennismaken, is niet bepaald een standaard welkomstpraatje met koffie en een taartje. ‘Wij vinden het belangrijk dat je elkaar en het kantoor leert kennen’, vertelt partner en accountant Jaco Slingerland. ‘Op de introductiedag ervaren nieuwe medewerkers meteen onze cultuur: innovatief, professioneel, oplossingsgericht, menselijk, gemotiveerd en behulpzaam naar elkaar.’

Gedrevenheid

Zelf begon Slingerland bijna 25 jaar geleden bij het accountantskantoor. ‘Via mijn vrouw kwam ik in contact met oprichter Ger Visser en hij nodigde me uit voor een sollicitatie. Het enthousiasme en de gedrevenheid van Ger en medeoprichter Steef Visser – geen familie – sloeg meteen over op mij. Ik ben op 1 april 1997 begonnen als twintigste medewerker bij de vestiging in Barendrecht. De aanpak was destijds zoveel mogelijk te werken bij de klant: je ziet wat een organisatie doet en kunt meteen vragen stellen. Die dynamiek en vrijheid spraken me aan.’

Groei

Inmiddels is Visser & Visser stevig gegroeid: van één naar twaalf vestigingen verspreid over het land en van twintig naar bijna vierhonderd medewerkers. Slingerland groeide met de organisatie mee. ‘Onze vestiging in Barendrecht groeide uit haar voegen en de directie besloot een derde vestiging in Gouda te openen. Die mocht ik gaan leiden. Het was pionieren en netwerken, want we waren in die regio nog niet bekend. Daar kreeg ik energie van. Al snel groeide ook dit kantoor uit naar een bedrijf met 25 medewerkers. In 2005 kreeg ik de mogelijkheid partner te worden en in 2016 – met inmiddels veel meer vestigingen en partners – ben ik toegetreden tot de centrale directie.’

Dna

Ontwikkelen en doorgroeien zit in het DNA van de organisatie én van de medewerkers. ‘Wil je medewerkers een toekomst bieden, dan moet je als organisatie blijven groeien’, vindt Slingerland. ‘Door die strategie krijgen medewerkers bij ons veel ruimte om hun eigen ideeën in te brengen. Zo denken we mee als een jonge ondernemende medewerker een eigen vestiging wil opstarten en uitbouwen. Ook hadden we een collega met een uitgesproken visie over data-analyse en business intelligence. Inmiddels is daar onze IT-business-unit Growteq uit voortgekomen.’ Een ander voordeel van de groei is dat steeds meer grote klanten met complexe vraagstukken kiezen voor Visser & Visser. ‘Dat maakt het werk voor onze medewerkers extra uitdagend en zo groeien zij met specialistische kennis in hun vak.’

Persoonlijke ontwikkeling

De ontwikkelmogelijkheden scoren dan ook hoog in het medewerkersonderzoek. ‘Behalve dat we jonge collega’s de mogelijkheid bieden een opleiding te volgen bij externe opleidingscentra, bieden we trajecten aan via onze eigen Visser & Visser Academy. Elk jaar bieden we een programma met trainingen voor young professionals waarin zij werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het leuke is dat de collega’s vanuit verschillende vestigingen en disciplines vier tot vijf keer per jaar bij elkaar komen. Dat zorgt voor chemie en goede banden. Voor senior professionals bieden we ook zo’n traject, maar dan meer gericht op leidinggevende vaardigheden. Bij iedere medewerker is het persoonlijk ontwikkelplan leidend: daarin schetsen ze de doelen die ze willen bereiken. Wij kijken hoe we dat kunnen faciliteren.’

Optimale balans

Ook is er oog voor hoe medewerkers optimaal werken. ‘Waar ik vroeger veel bij klanten op kantoor werkte, is dat nu natuurlijk heel anders. Enerzijds omdat er veel meer digitaal gebeurt en anderzijds door covid-19’, schetst Slingerland. ‘Thuiswerken kon bij ons al voor de coronapandemie, maar het afgelopen jaar hebben medewerkers veel meer thuisgewerkt dan voorheen. In een enquête hebben we gevraagd wat voor hen optimaal is. De resultaten laten zien dat de meesten het ideaal vinden om twee dagen thuis te werken en dan ook hun eigen tijd in te delen, en twee of drie dagen op kantoor. Dat is prima, zolang ze de dagen op kantoor dan wel benutten voor onderling contact binnen het team.’

Contact met elkaar

Elkaar regelmatig zien bevordert de collegialiteit en behulpzaamheid die zo kenmerkend zijn voor de cultuur van Visser & Visser. ‘Contact stimuleren we in het dagelijks werk, in de ontwikkeltrajecten, maar ook door regelmatig iets leuks te organiseren’, vertelt Slingerland. ‘Zo hebben we jaarlijks een groot event op locatie voor alle medewerkers. Dit jaar hebben we zelfs een familiedag georganiseerd en waren alle medewerkers met hun eventuele partner en kinderen welkom in Safaripark Beekse Bergen. Verder organiseren de afzonderlijke vestigingen en disciplines regelmatig uitjes en vakinhoudelijke meetings waarin zij kennis delen en experts uitnodigen.’

Advies

De hechte banden zorgen voor goed onderling contact en dat men elkaar in de organisatie weet te vinden. Dat draagt er weer aan bij om samen de klant centraal te stellen. ‘Een proactieve houding vinden we belangrijk. Zeker nu steeds meer processen geautomatiseerd en efficiënt verlopen’, merkt Jaco Slingerland. ‘Daarom richten we ons er steeds meer op onze klanten te begeleiden in hun bedrijfsvoering; van financiën tot IT en van juridisch tot HRM. Onze adviestak bouwt de komende jaren steeds verder uit. Ook hier komen groei en ontwikkeling samen; op deze manier blijft het werk leuk voor onze medewerkers en blijven we interessant voor onze klanten. Belangrijk, want zonder medewerkers ben je niets, maar zonder klanten ook niet!’

VISSER & VISSER (#23) | OMZET 32,9 miljoen | MEDEWERKERS266 fte