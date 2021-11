AV-Top 50 | RSM investeert in langdurige relaties

De verf van het gloednieuwe kantoor in Hoofddorp is nog maar net droog. De vestigingen Haarlem en Schiphol werken hier sinds kort samen, want het servicegerichte accountantskantoor RSM mag, met inmiddels negen vestigingen, steevast rekenen op groei. Hun geheim? Oog voor klanten én collega’s.

Een goed werkklimaat begint met aandacht voor de werk-privébalans. ‘Bij RSM wordt hard gewerkt, maar wel op een gezonde manier’, vertelt partner Wilfred Castricum. Zelf geeft hij daarin het goede voorbeeld. ‘Ik let erop dat ik tijdig naar huis ga en wijs de collega’s die nog aan het werk zijn erop dat het ook leuk is als ze thuis eten’, grapt hij. Junior manager audit Melvin van Maren herkent dat: naast zijn werk heeft hij voldoende tijd om wekelijks naar de korfbalclub te gaan. ‘En in ons nieuwe kantoor in Hoofddorp zit ook een sportschool. Ik overweeg om met mijn vitaliteitsbudget daar ook een abonnement te nemen.’

Groeikansen

Dit jaar nam het aantal werknemers van RSM toe tot 600 fte – bijna 150 meer dan een jaar eerder. Die snelle groei van RSM gaat gepaard met een focus op langdurige gezonde relaties, stelt Castricum. ‘Na mijn studie economie ben ik hier begonnen en kreeg ik al snel de mogelijkheid om allerlei projecten op te pakken: binnen onze internationale tak, maar ook het opzetten van de vestiging Amsterdam.’ Hoewel Van Maren pas sinds 2013 bij het kantoor werkt, ervaart ook hij dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien. ‘Wat daarin vooropstaat is dat je al snel de verantwoordelijkheid én het vertrouwen krijgt om zelfstandig aan een project te werken. Dat je niet elke punt en komma hoeft af te stemmen, draagt alleen maar meer bij aan je professionele en persoonlijke groei.’

Persoonlijk contact

Ook de nauwe samenwerking in het team draagt daaraan bij. ‘Collegialiteit is bij ons belangrijker dan competitie’, vertelt Castricum. Van Maren vult hem aan: ‘Dat merk je aan de manier waarop mensen gemotiveerd zijn om samen aan een project te werken. Nu we minder vaak tegelijkertijd op kantoor werken, is er toch veel overleg. Niet alleen inhoudelijk over het project, maar ook over hoe het met iedereen gaat naast het werk. Die persoonlijke betrokkenheid vind ik heel belangrijk.’ Castricum: ‘Dat merk je ook in de grootte van onze kantoren. Bij RSM werken nu zeshonderd mensen, maar op ons kantoor in Hoofddorp ken ik alle honderd medewerkers wel persoonlijk.’

Duidelijke focus

Diezelfde strategie van een persoonlijke benadering en investeren in een langdurige verbinding is te zien in het klantenportfolio van RSM. Castricum: ‘Onze focus ligt op middelgrote en grote organisaties waarvan de aandelen in het bezit zijn van de directeur-grootaandeelhouder, de directie of een private-equityfonds. Daarnaast werken we voor non-profitorganisaties. Die strategie is vrij uniek, maar wij vinden het belangrijk om onze klanten de breedte van het vak te kunnen aanbieden: van controle en de jaarrekening opstellen tot advies over financieel-economische en strategische vraagstukken. We werken graag aan een goede, lange relatie.’ Bovendien zorgt het voor af wisselend werk, vertelt Van Maren. ‘De ene dag ben ik bij een handelsorganisatie, de dag erna bij een machinefabriek en daarna weer bij een softwareontwikkelaar. Dat maakt het divers.’

Klik met het team

Wie bij RSM wil werken, moet dan ook in de eerste plaats interesse hebben in klanten en in de collega’s. Van Maren: ‘Het is belangrijk dat iemand in het team past en er meteen een klik is van twee kanten. De vaardigheden ontwikkel je verder tijdens je studie en in de praktijk.’ Castricum: ‘Wij zoeken mensen die in zichzelf willen investeren. Het liefst leiden we mensen zelf op, in samenwerking met Nyenrode; sommigen beginnen al direct na het vwo. Anderen komen na hun hbo of wo en volgen bij ons een master of post-master. Van Maren: ‘Zo combineer je theorie en praktijk. Bovendien leer je veel door de kruisbestuiving in het team van ervaren collega’s.’

Andere vaardigheden

Het opleiden gaat verder dan alleen je bekwamen als beroepsbeoefenaar. ‘Tijdens het jaarlijkse interne programma is er ook aandacht voor andere vaardigheden’, vertelt van Maren. ‘Dat kunnen vakinhoudelijke trainingen zijn, maar ook soft skills om bijvoorbeeld je gesprekstechnieken, managementvaardigheden of je timemanagement te verbeteren. Overdag ben je dan bezig met de inhoud, maar ‘s avonds tijdens het diner en de borrel is er ruimte om het eens over iets anders te hebben en je collega’s beter te leren kennen.’

Blijven ontwikkelen

RSM groeit nog elk jaar en medewerkers blijven er lang werken. ‘Dat komt de kwaliteit van ons werk ten goede’, vertelt Castricum. ‘Door onze grootte kun je ook binnen het bedrijf je verder ontwikkelen in je interessegebied. Zo groeit de consultancytak en zien we collega’s vanuit een andere tak, bijvoorbeeld belastingadvies, de overstap maken. En omdat we meerdere vestigingen hebben, kunnen mensen bij ons blijven werken als ze verhuizen, of juist niet kunnen verhuizen door de lastige woningmarkt.’ Daarover gesproken: hoe zit het eigenlijk met het salaris? ‘Dat is natuurlijk marktconform. Maar bij ons geldt dat je goed verdient én tijd overhoudt om het uit te geven!’

RSM (#13) | OMZET 63,5 miljoen | MEDEWERKERS 458 fte