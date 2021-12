Zes overgebleven OOB’s verliezen terrein op controlemarkt

Het marktaandeel van de zes OOB-accountantsorganisaties (de Big Four plus BDO en Mazars) in de auditmarkt is de afgelopen jaren afgenomen, zowel in omzet als in aantal wettelijke controles. Dat blijkt uit een bijlage bij het rapport dat de AFM onlangs uitbracht over het Intern KwaliteitsOnderzoek (IKO) bij OOB’s.

Het marktaandeel van de zes OOB-accountantsorganisaties in het onderzoek was in 2020 77% (€ 885 mln. omzet wettelijke controles) van de totale markt van de omzet van wettelijke controles in Nederland, becijferde de toezichthouder. De zes hadden dat jaar een marktaandeel van 47% (9.194 wettelijke controles) van de totale markt van het aantal wettelijke controles in Nederland.

De AFM-cijfers over de afgelopen drie jaar laten zien dat de zes OOB-accountantsorganisaties in die periode hebben ingeleverd:

Minder OOB’s

In 2018 en 2019 kondigden Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly aan hun OOB-vergunning in te leveren. Sindsdien zijn Deloitte, EY, PwC, KPMG, BDO en Mazars overgebleven als kantoren met een OOB-vergunning.

Het marktaandeel van die zes is in drie jaar tijd behoorlijk afgenomen, blijkt nu dus uit de AFM-gegevens. Bij het aantal wettelijke controles is er in drie jaar tijd een daling van 9% van het marktaandeel te noteren, afgemeten aan de omzet gaat het om een iets kleinere daling van 4% van het markaandeel.