Het nieuwe verdienmodel voor accountantskantoren

Ben jij als accountant klaar voor de grootste transitie de komende jaren? Onder druk van veranderende klantwensen en toenemende digitalisering verandert de rol van de accountant drastisch. Veel traditionele handelingen worden steeds verder geautomatiseerd, waardoor het aantal declarabele uren per klant alsmaar verder daalt. Het vertrouwde ‘uurtje factuurtje’ is daarmee geen houdbaar verdienmodel meer. Maar wat dan wel? Dat vertellen we je hier!

Abonnementsstructuur

Wat is het alternatief van het ‘uurtje factuurtje’? We zien steeds meer kantoren die gaan werken met een abonnementsmodel. Hierbij betalen klanten een vast bedrag per maand voor een aantal vooraf afgesproken werkzaamheden. Slim, want zo betalen klanten alsnog voor de waarde van het geautomatiseerde werk, terwijl er steeds minder menselijke inzet aan te pas komt.

Automatiseringswedloop

Maar ook daar ontstaat al een flinke uitdaging, de automatiseringswedloop tussen kantoren: degene die het meest automatiseert, biedt het goedkoopste abonnement. De output blijft in principe gelijk. Hierdoor is de kans groot is dat de concurrentiepositie van kantoren die niet vooroplopen in de wedloop aanzienlijk verzwakt.

Vol inzetten op automatisering dus?

Reden genoeg om vol in te zetten op automatisering? Gedeeltelijk. Het blijft zaak om de standaard dienstverlening tegen gunstige tarieven aan te bieden. En dat kan alleen als veel zaken gedigitaliseerd én geautomatiseerd zijn. Maar om echt aan de wedloop te ontsnappen is het zaak om de dienstverlening verder uit te breiden. Daardoor ligt de focus niet meer alleen op het verschil in prijs.

Uiteraard zorgt de bestaande vertrouwensband en jarenlange relatie met klanten ervoor dat zij niet zomaar vertrekken naar de concurrent. Uiteindelijk komt er wel een kantelpunt: de nieuwe generatie ondernemers, die andere wensen heeft, moet straks ook de keuze voor jouw kantoor maken om het voortbestaan hiervan te garanderen. Het is dus nu geen noodsituatie, maar het is wel belangrijk dat je jouw dienstverlening uitbreidt.

Uitbreiden dienstverlening

Dus wat staat de accountant te doen? Het antwoord lijkt te liggen in een adviesrol naar klanten. De praktische totstandkoming van de cijfers op papier verdwijnt naar de achtergrond en maakt plaats voor de focus op de interpretatie daarvan. Wat betekenen de resultaten eigenlijk voor een klant? Liggen er kansen voor specifieke subsidies? Moet er dit jaar nog verder geïnvesteerd worden of is het zaak om te werken aan cashflow? Wat is de invloed van wetswijzigingen op de dagelijkse praktijk bij een klant? Vraagstukken die een grote rol spelen in de transformatie van de moderne accountant.

Administratie-adviesbureau

Sommige kleinere kantoren stappen daarnaast over naar de rol van administratie-adviesbureau, waarmee ze ondernemers helpen met boekhouding en advies hierop. Ze controleren niet langer en verliezen het stempel ‘accountant’. Hiermee vinden ze voor zichzelf een beter passend verdienmodel.

Benieuwd hoe automatisering kan helpen om je dienstverlening uit te breiden? Of wil je gewoon even sparren over jouw verdienmodel? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee.

Bron: Het nieuwe verdienmodel voor accountantskantoren (arcusit.nl)