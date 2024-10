Verdienmodel accountancy op de schop 

Door de technologische vooruitgang is de accountancybranche in beweging. En dit heeft ook impact op het verdienmodel van kantoren.

Dit is niet slechts een gevolg van technologische innovaties, maar ook van veranderende klantverwachtingen en strengere regelgeving. De traditionele aanpak, waarin accountants op basis van “uurtje-factuurtje” hun diensten aanbieden, staat steeds meer onder druk. Klanten vragen om meer waarde voor hun geld. Klanten willen niet meer wachten tot ze de jaarrekening krijgen om vervolgens om tafel te gaan en advies te krijgen. Omdat data real-time beschikbaar is, verwachten ondernemers ook een proactieve houding van de klant. Wanneer je bij het opstellen van de jaarrekening ontdekt dat er liquiditeitsproblemen zijn, ben je simpelweg te laat. Dit had voorkomen kunnen worden met behulp van een maandelijks of kwartaaldashboard.

Een verandering in het kosten- en verdienmodel

Accountantskantoren worden geconfronteerd met de uitdaging om hun kosten- en verdienmodel te herzien. De opkomst van cloud-gebaseerde oplossingen zoals Silverfin, Visionplanner, Caseware Cloud, en Exact heeft de manier waarop accountants werken drastisch veranderd. Dit maakt het mogelijk om real-time financiële gegevens te verwerken en in te zien. Het verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar het biedt ook nieuwe manieren om waarde te creëren voor de ondernemer. Omdat de financiële gegevens altijd inzichtelijk zijn, kunnen accountants proactiever adviseren.

In plaats van het traditionele “uurtje-factuurtje”-model, kiezen steeds meer kantoren voor abonnementsmodellen. Dit biedt de ondernemer voorspelbare kosten en zorgt ervoor dat accountantskantoren een stabielere inkomstenstroom hebben. Dit nieuwe model is niet alleen aantrekkelijker voor klanten. Het stimuleert accountantskantoren om efficiënter te werken en na te denken over processen. A gezien hun inkomsten niet langer direct gekoppeld zijn aan het aantal gewerkte uren.

Efficiëntie en ICT-kosten

De overstap naar cloud-gebaseerde oplossingen en nieuwe verdienmodellen brengt ook nieuwe kosten met zich mee, voornamelijk op het gebied van ICT. Het implementeren van nieuwe software is slechts een onderdeel van de digitale transformatie. Kantoren moeten ook investeren in training voor hun personeel, het beveiligen van data, en het onderhouden van nieuwe systemen. En waar je voorheen voor software betaalde per medewerker, stappen veel leveranciers over naar kosten per klant. Dit resulteert veelal in hogere softwarekosten, maar zorgt wel voor een schaalbare oplossing. De kosten worden door de accountantskantoren weer doorberekend aan de ondernemer.

Toch wegen de voordelen van deze investeringen vaak op tegen de kosten. Zo kunnen routinematige handelingen worden geautomatiseerd, waardoor accountants meer tijd overhouden voor complexere en waardevollere werkzaamheden. En het is niet alleen efficiënter, maar ook veiliger. Cyberrisico’s en datalekken ontstaan namelijk vaak door menselijke handelingen. Dit kan je voorkomen door te automatiseren waar mogelijk. En we zien dat met de opkomst van AI en machine learning, veel van deze automatisering ook echt goed zijn.

De toekomst van de jaarrekening

Een ander belangrijk aspect van de veranderingen in de accountancysector is de evolutie van de jaarrekening en managementrapportages. Traditioneel gezien vormen deze documenten de kern van het werk van accountants, maar het is de vraag of deze nog wel in hun huidige vorm nodig zijn. En het is de vraag of de ondernemer hier op zit te wachten. Vraag maar eens wie de jaarrapportage volledig doorleest.

De digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om realtime financiële informatie te verstrekken. De ondernemer kan altijd bij zijn dossier om de meest recente gegevens in te zien, waardoor een uitgebreide jaarrekening wellicht overbodig wordt. In plaats daarvan zou de focus kunnen verschuiven naar managementrapportages die bedrijven helpen om strategische beslissingen te nemen op basis van actuele gegevens. Dit vergt een nieuwe aanpak, mindset en een ander kostenmodel. Maar het biedt tegelijkertijd kansen om de toegevoegde waarde van accountants te vergroten.

Een schaalbare werkplek

Om deze nieuwe werkwijze te omarmen, moet je als accountantskantoor beginnen om afscheid te nemen van de te dure server. Asista verzorgt meer dan 1000 veilige, serverloze en schaalbare werkplekken in de accountancy. Je werkt snel, efficiënt, hackerproof en maakt gebruik van de betrouwbare cloudoplossingen van Microsoft op een veilig werkstation van Asista. Ons werkplekbeheer is schaalbaar. Of je nou 100 of 1000 werkplekken hebt, je weet altijd wat je kosten zijn.

Wil jij de overstap maken naar een verdienmodel op basis van abonnementen en grip krijgen op je ICT-kosten? Doe de quick scan en ontdek of het werkplekbeheer van Asista in jouw softwarelandschap past.