Kwartiermakers zoeken deelnemers voor experiment met intermediair

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die deel willen nemen aan het experiment met het ‘intermediairmodel’ dat komend jaar van start zal gaan.

Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of het mee laten kijken door een onafhankelijke deskundige derde (de zogenaamde intermediair) tijdens belangrijke momenten in de jaarrekeningcontrole leidt tot een kwalitatief hogere controle. Het experiment wordt wetenschappelijk begeleid door een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het experiment. Wel is het mogelijk dat de beantwoording van vragen die door de intermediair gesteld worden enige tijd vragen, ‘maar dat is dan wel tijd die besteed wordt aan het versterken van de wettelijke controle’, schrijven kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn op hun LinkedIn-pagina. ‘Het grote voordeel voor uw organisatie is daarbij dat het profijt kan hebben van de kennis en ervaring van de intermediair. Bovendien draagt u op deze manier bij aan het maatschappelijke belang dat gediend wordt met een zo goed mogelijk functionerende accountancysector. De Kwartiermakers en de minister van Financiën stellen deelname aan dit experiment dan ook zeer op prijs.’

Om deel te nemen of voor meer informatie over het experiment kan contact worden opgenomen met de Kwartiermakers via 06-50180313 of kwartiermakersaccountancy@minfin.nl. Aanmelden voor deelname kan tot 1 februari 2022.

Minister Hoekstra van Financiën roept in een videoboodschap op tot deelname aan het experiment: