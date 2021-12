HET JAAR VAN (11) Joeri Frietman: ‘Ik hoor nog te vaak accountants zeggen dat wij geen opsporingsambtenaar zijn’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer Joeri Frietman, Senior Manager Forensic Audit Support bij Mazars.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Persoonlijk: de surpriseparty voor mijn 40e, euh ik bedoel natuurlijk mijn 30e verjaardag met familie en vrienden. En natuurlijk mijn overstap naar Mazars. Het is een hele fijne club om voor te werken. Uit het nieuws: de moord op Peter R de Vries. Zo triest.

Welke ontwikkeling in je vak of in de markt spreekt jou het meest aan? Over welk thema zou jij eens een pittig opiniestuk willen schrijven?

Uiteraard over het ‘wicked problem’ fraude. Ik hoor nog te vaak accountants zeggen dat wij geen opsporingsambtenaar zijn. Dat klopt, we zijn niet in loondienst bij een opsporingsdienst. Echter, onze wettelijk taak is onverminderd om een materiële fraude te detecteren! We hebben als beroepsgroep afgelopen jaren een aantal stappen gezet op dit gebied. Naar mijn mening zijn er nog een hoop ‘quick wins’ te behalen.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Dat ene virus dat bij ons thuis naar binnen is geslopen. Het leert je dat je de dingen moet accepteren zoals ze zijn en dat je er maar het beste van moet maken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik hoop dat we als beroepsgroep vaker in positieve zin in het nieuws genoemd worden. Bijvoorbeeld als een accountant een fraude heeft ontdekt of zijn rug recht heeft gehouden. Gelukkig komt dat steeds vaker voor.

Welke zaken op je bucketlist heb je afgelopen jaar af kunnen vinken, en welke staan er voor 2022 op je agenda?

Binnen korte tijd heb ik een hele trainingsdag over fraude en een systeem van fraudecoaching binnen Mazars opgebouwd. Ieder eindverantwoordelijke accountant wordt op twee zelf geselecteerde dossiers begeleid door een fraudecoach. We horen positieve geluiden over de frisse blik die het oplevert. Voor volgend jaar gaan we ons opmaken om collega’s te ondersteunen bij het verplicht rapporteren over fraude in de controleverklaring. Daarnaast zal 2022 in het teken staan van opleiden, training geven en coachen van collega-accountants over fraude.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

De mensen van de NBA die zich hard inzetten voor het project Fraude. Voor de bühne lijkt het misschien dat er nog niet zo veel gebeurt, maar achter de schermen gebeurt er heel veel. Zij moeten laveren in een politieke omgeving en steeds rekening houden met verschillende partijbelangen. Ik vind het knap hoe zij ondanks dit krachtenveld onvermoeid door gaan met dit grote project. Hopelijk gaat het de komende jaren samen veel resultaten opleveren.

