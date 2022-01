Fiscalist Van Rij mag zich over hervorming box 3 gaan buigen

Het ministerie van Financiën krijgt in de nieuwe kabinetsperiode in elk geval één vakspecialist aan het roer: voormalig EY-partner en ex-NOB-voorzitter Marnix van Rij wordt staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst.

Van Rij (1960) was van 1998 tot 2019 partner bij EY en is daar nu nog actief als Global Family Enterprise Leader. Hij zat tussen 2015 en 2019 namens het CDA in de Eerste Kamer en was van 1999 tot 2001 partijvoorzitter. Van 2012 tot 2015 was Van Rij voorzitter van de orde van belastingadviseurs NOB. Hij studeerde in Leiden zowel Nederlands recht als belastingrecht. Bij Financiën wordt hij collega van staatssecretaris toeslagenaffaire en douane Aukje de Vries (VVD). Beoogd minister is Sigrid Kaag (D66), die de naar Buitenlandse zaken vertrekkende Wopke Hoekstra opvolgt. De huidige staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit, D66) verkast naar het nieuwe ministerie voor Klimaat en Energie, waar hij staatssecretaris Mijnbouw wordt. Alexandra van Huffelen (Toeslagen en douane, D66) is beoogd staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De nieuwe fiscaal bewindsman kan onder meer zijn tanden zetten in een nieuwe opzet van de vermogensrendementsheffing. De Hoge Raad oordeelde afgelopen week dat de in 2017 ingevoerde box 3-heffing in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).