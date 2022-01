DNB vreest voor winst banken bij langdurig lage rente

De AEX-index leed donderdag verlies door de vrees voor renteverhogingen, maar bij DNB heerst de vrees voor langdurige lage rente. Die zet de winsten van banken onder druk, constateert de toezichthouder uit onderzoek.

DNB deed een studie met vooruitblikkende scenario’s rond Nederlandse bankwinsten. Die zijn belangrijk voor financiële stabiliteit. ‘Gezonde banken zijn in staat voortdurend hun rol in het financiële stelsel te vervullen en beschikken over voldoende buffers om verliezen op te vangen. Winsten spelen daarbij een belangrijke rol, want die vormen de eerste buffer voor het opvangen van negatieve schokken.’ De winsten van Nederlandse banken zijn na de financiële crisis hersteld, onder meer dankzij het gunstige economische klimaat, waardoor kredietverliezen beperkt bleven, en forse kostenbesparingen. In 2020 zorgde de coronapandemie voor een forse daling van de winst. ‘En hoewel de winstgevendheid in 2021 weer herstelde, staan de netto rentebaten – de belangrijkste inkomstenbron – nog steeds onder druk door de lage rente.’

Rentabiliteit met bijna 3 procent omlaag

Voor ABN Amro, ING, Rabobank en De Volksbank is nu onderzocht wat de impact van het renteklimaat is in twee scenario’s: rentes die nog langer laag blijven en rentes die oplopen. ‘De impact van de scenario’s wordt onder andere bepaald door het vermogen van de banken om kostenbesparingen door te voeren en de gevoeligheid voor negatieve rente te verminderen.’ In het ‘Langdurig laag-scenario’ daalt de rentemarge van banken verder. ‘Als banken zich niet aanpassen, daalt de gemiddelde Return on Equity vanaf het pre-coronaniveau (7,8 procent) naar minder dan 5 procent. In dit scenario kunnen banken alleen bij vergaande aanpassingen hun RoE op peil houden.’

Gaat de rente omhoog, dan verwacht DNB dat inleenrentes van banken minder zullen stijgen dan uitleenrentes op de kredietportefeuille. ‘In het voor de banken meest optimistische scenario, waarin banken hun depositorentes stabiel houden, stijgt de gemiddelde RoE naar meer dan 10 procent. Wanneer depositorentes meer met de marktrente meestijgen, valt de RoE echter enkele procentpunten lager uit.’ Volgens DNB zijn winstdoelstellingen van banken van 5 tot 10 procent RoE plausibel. ‘Al zal dit – zeker wanneer de rente langer laag blijft – voor sommige banken een uitdaging zijn.’