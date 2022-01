Kritische VEB vindt dat accountants beter over fraude moeten rapporteren

European Investors-VEB maakt zich al lange tijd zorgen over de kwaliteit van de accountantscontrole. Dat schrijft de beleggersvereniging in haar jaarlijkse accountantsbrief aan de OOB-kantoren. Daarin wordt vooral aandacht gevraagd voor een grotere en meer herkenbare positie van fraude in de accountantscontrole.

‘De beoogde cruciale onafhankelijke rol van de accountant voor het functioneren van de financiële markten wordt in de praktijk nog onvoldoende ingevuld’, schrijft de VEB in de brief. ‘Zo is gebleken dat de sector de noodzakelijke cultuur- en structuurveranderingen niet voortvarend genoeg doorvoert. Uit het recente AFM onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles kwam naar voren dat een op de drie controles niet aan de eisen voldeed. Als het gaat om de communicatie van de accountant richting de eindgebruiker is bovendien noodzakelijk dat een verdiepingsslag wordt gemaakt ten aanzien van de informatiewaarde van de uitgebreide controleverklaring.’

Rapportering over fraude

‘European Investors-VEB pleit al langer voor een grotere en meer herkenbare positie van fraude (en continuïteit) in de accountantscontrole’, schrijft de beleggersvereniging onder meer. ‘Dat is in onze ogen een logisch uitvloeisel van de publieke taak van accountants. Het is ook een thema waar tot op heden geen tastbare progressie is geboekt. Om het functioneren van accountants verder in lijn te brengen met de eisen en verwachtingen van het maatschappelijk verkeer is cruciaal dat in de controleverklaring een volwaardige fraudeparagraaf wordt opgenomen. Die aparte fraudeparagraaf mag geen verwaterend effect hebben op het concept van de key audit matters. De fraudeparagraaf moet een aanvulling zijn op de uitgebreide controleverklaring, geen vervanging van één van de onderdelen.’

Key audit matters

Over het benoemen van key audit matters is de VEB positief. Dat heeft er volgens de vereniging toe geleid ‘dat de informatiewaarde van de controleverklaring groter is geworden.’ Wel zien de beleggers dat er ‘nog voldoende ruimte is voor een verdere doorontwikkeling van de toelichting bij de kernpunten van de controle. Accountants kunnen meer gedetailleerd ingaan op de concreet verrichte controlewerkzaamheden per risicogebied en de resultaten daarvan. Ook komt het de informatiewaarde ten goede als per kernpunt van de controle een met argumenten omkleed oordeel wordt gegeven of het risico op een materiële onjuistheid in de jaarrekening ten opzichte van het voorgaande jaar is gewijzigd.’

Accountantsbrief 2022 VEB (pdf)