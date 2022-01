Het ‘nieuwe werken’ met het slimme accountancy dashboard

Nu de rust na de feestdagen terugkeert in de kantoren is het tijd om te bepalen hoe je dit jaar wilt werken. De thema’s automatisering en digitalisering zijn bijvoorbeeld actueler dan ooit; een uitkomst voor accountantskantoren met ambitie. Juist voor hen valt er met robotic accounting op meerdere manieren winst te behalen. Tijd is immers geld. Of is het nu juist andersom?



Met robotic accounting wordt de automatisering van verschillende handmatige processen binnen de administratie bedoeld. Denk hierbij aan de verwerking van Inkoopfacturen via Factuur2KING 3.0, Bankieren (afschriften automatisch inlezen via bankkoppeling, herkenning en doorboeken naar financiële administratie), kasmutaties, afschrijvingen en lonen. Al deze processen komen samen in een overzichtelijk accountancy dashboard. De voordelen hiervan zijn direct verbonden aan de functionaliteiten. Tijd besparen en nog efficiënter je werk uitvoeren? Deze functionaliteiten van het accountancy dashboard helpen je daarbij: Signaleren, rollen instellen en doorklikken naar administratie.

Signaleren

De signaleringsfunctie in KING Accountancy attendeert je op bijzonderheden. Bijvoorbeeld als de bankmutaties niet volledig matchen met de in- of verkoopfacturen. Hiernaast heb je ook inzicht in de status van de BTW-aangifte en de loonverwerking. Zo hoef je je alleen te focussen op klanten die je aandacht op dat moment nodig hebben. Zoals een ondernemer die wil dat je meekijkt tijdens een belangrijke strategische beslissing.

Rollen instellen

Met het accountancy dashboard bepaal je per gebruiker wat de rol is die binnen je kantoor wordt vervuld. Als verwerker zie je bijvoorbeeld een overzicht van klantenadministraties met bijbehorende facturen en bankmutaties, terwijl je collega toegang heeft tot het controle-overzicht. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zelfs wanneer je wilt segmenteren op afdeling, vestiging of zelfs op branches waarvoor je werkt. De rollen en segmenten kun je overigens zo instellen dat ze helemaal passen bij jou en je werkwijze.

Doorklikken naar administratie

Zie je een aandachtspunt in een administratie? Hier wil je natuurlijk direct een actie op uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een saldo op een tussenrekening dat normaal glad hoort te lopen. Klik direct door op de melding en de administratie wordt geopend. Vervolgens kun je doorklikken van totaalniveau tot detailniveau. Op deze manier kun je snel schakelen en sta je nooit voor ongewenste verrassingen. Dat geeft natuurlijk weer rust, zeker tijdens de drukke piekmaanden in je werkveld.

Ben je benieuwd naar meer functionaliteiten van het Accountancy dashboard waaronder je cijfer voor de administratiekwaliteit en wel 60 automatische controles? Klik dan hier voor het volledige artikel.