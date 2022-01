Ajax financieel hardst geraakt door coronapandemie

Volgens de zesde editie van de KPMG Football Benchmark zorgt de coronapandemie voor grote omzetverliezen bij Europese landskampioenen. Ajax noteerde het grootste omzetverlies. De club zag zijn omzet met 37 mln euro dalen (-23%).

Alleen Manchester City (+17%) en Inter Milan (+19%) wisten omzetgroei te realiseren in het afgelopen boekjaar dat juni 2021 eindigde. Met een schuldenlast van 245,6 miljoen euro in boekjaar 2021 is Inter Milan ook de meest verlieslijdende club van de acht Europese voetbalkampioenen. De omzet van Ajax daalde het hardst. Toch behoort de Amsterdamse club nog altijd tot de drie financieel meest gezonde clubs van Europa.

Entreegelden

Ondanks stijgende omzet uit tv-uitzendrechten, sponsorgelden en andere commerciële activiteiten hebben ook Bayern München (-2%), Atlētico Madrid (-2%), Lille (-12%), Sporting Club Portugal (-5%) en Besiktas (-21%) omzetverlies geleden in boekjaar 2021. De grote verliezen zijn te wijten aan het gebrek aan entreegelden en andere inkomsten op wedstrijddagen plus lagere inkomsten uit de verkoop van spelers. De meest waardevolle spelers in Europa zijn Erling Haland, Kylian Mbappē en Phil Foden.

Marktwaarde

Onder de landskampioenen heeft Manchester City de selectie met de grootste marktwaarde met 1,2 miljard euro gevolgd door FC Bayern München met 921 miljoen euro en Atlētico Madrid met 715 miljoen euro. Besiktas zag de marktwaarde van hun selectie met maar liefst 32% stijgen tot 110 miljoen euro. Daarmee is de Turkse voetbalclub wel de hekkensluiter van de acht grote clubs in Europa. De marktwaarde van de huidige landskampioenen is ook te relateren aan het aantal social media volgers van de clubs. Respectievelijk FC Bayern München, Manchester City en Inter Milan hebben de meeste volgers.

Lees hier het onderzoek.

Bron: KPMG