Hof: Baker Tilly en Klawer beide even verantwoordelijk

Baker Tilly had Coen Klawer in 2006 geen Cyprusroute voor belastingontwijking mogen adviseren. Maar de ondernemer gaat ook niet vrijuit, oordeelt het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Hoeveel schadevergoeding Klawer kan eisen moet later worden vastgesteld.

Fiscaal ontoelaatbare constructie

Baker Tilly adviseerde Klawer en anderen in 2006 via een fiscale constructie, de zgn. Cyprusroute, belasting te ontwijken. Door het inrichten van een truststructuur op Cyprus konden de ondernemers in Nederland inkomsten- en vennootschapsbelasting ontlopen. De Belastingdienst vond de constructie illegaal en legde navorderingsaanslagen op. Klawer, groot geworden in behang, ligt al tijden in de clinch met Baker Tilly omdat hij door het advies schade heeft geleden. Klawer eist een schadevergoeding.

Eigen verantwoordelijkheid

De ondernemer heeft altijd volgehouden dat de fiscale constructie is bedacht door accountants van Baker Tilly. Het accountantskantoor zelf wees vooral naar Klawer. De rechtbank Rotterdam oordeelde echter al in 2017 dat Baker Tilly voor de helft van de schade bij Klawer als gevolg van de fiscale ontwijkingsconstructie moet opdraaien. Beide partijen gingen in hoger beroep. Klawer eiste bij het hof 8 miljoen euro schadevergoeding.

Oordeel hof

De fiscale constructie had volgens het Gerechtshof Den Bosch een onzakelijk karakter en het enige doel ervan was om belastingheffing in Nederland te ontwijken. De constructie was in 2006 al fiscaal ontoelaatbaar. Baker Tilly had deze constructie niet aan Klawer mogen adviseren en moet hem daarom een schadevergoeding betalen. Het accountantskantoor kan zich er niet op beroepen dat het in 2006 heeft vermeld dat het geen aansprakelijkheid wilde aanvaarden. Maar Klawer gaat ook niet vrijuit. Het moet namelijk ook hem vanaf het begin duidelijk zijn geweest dat het hier ging om een fiscaal niet toelaatbare constructie, aldus het Gerechtshof. Klawer heeft daarmee ook zelf aan het ontstaan van de schade bijgedragen. Hij moet van de rechters de helft van die schade voor eigen rekening nemen.

Samengespannen

Volgens het hof waren beide partijen zich bewust van de risico’s, en hebben zij als het ware willens en wetens en tot wederzijds voordeel samengespannen. Baker Tilly heeft enerzijds onrechtmatig gehandeld door Klawer te adviseren over en te faciliteren bij het opzetten van een truststructuur op Cyprus, om in Nederland minder belasting te hoeven betalen. De behangondernemer was anderzijds op de hoogte van het feit dat deze structuur ontoelaatbaar was en heeft er toch gebruik van gemaakt.

Beide verantwoordelijk

Het hof concludeert dat de gedragingen van beide partijen in gelijke mate hebben bijgedragen tot de schade en dat zij beiden evenveel moeten bijdragen aan de te betalen schadevergoeding. De hoogte hiervan zal later moeten worden bepaald in een aparte procedure. Het hof bekrachtigt hiermee het eerdere vonnis van de rechtbank Rotterdam.

Lees hier de uitspraak.