Economische schade laatste lockdown geschat op 2 miljard

De schade van de harde lockdown voor ondernemers loopt in de miljarden, berekenden economen van Rabobank en ING. Ondernemers zelf wijten dat vooral aan te langzaam versoepelen door het kabinet. ‘Dat heeft geleid tot een stevige kostenpost.’

Rabo-econoom Hugo Erken laat tegenover dagblad De Limburger weten dat de coronamaatregelen van de afgelopen weken ruim € 2 miljard hebben gekost. Dat is Marcel Klok van ING Research met hem eens. Hij spreekt over ‘een paar miljard’. Volgens Erken neemt de economische impact van de lockdowns wel af omdat de economie zich steeds meer aanpast. Al hebben horecabedrijven met aanpassingen maar een deel van het verlies kunnen goedmaken.

Aankopen niet ingehaald

ING becijferde dat de avondlockdown, waarbij de horeca eerst om 20 uur en later om 17 uur dicht moest, 30 tot 40% van de omzet heeft gekost. De volledige sluiting die daarna kwam, deed de verliezen oplopen tot 70%. Kleding- en schoenenwinkels hebben 90% omzet ingeleverd. Volgens ING-econoom Marten van Garderen gaan mensen nu niet alsnog de aankopen inhalen. ‘Dat leuke jurkje dat je voor de feestdagen had willen kopen, koop je nu niet alsnog. En als je van films houdt, ga je niet ineens de komende maand tien keer naar de film. Wie heeft daar nu tijd voor? Datzelfde geldt voor uit eten gaan.’

Weinig winkeliers krijgen steun

Het omzetverlies is in de winkelbranche bij lange na niet gecompenseerd door steunmaatregelen, zo peilde Inretail. Van de winkeliers die de deuren moesten sluiten, had 13% recht op TVL-steun en ongeveer een vijfde kon rekenen op NOW. Omdat de lockdown in de laatste twee weken van december inging, is de omzetdaling over het hele kwartaal vaak onvoldoende om steun te krijgen. Ook in de horeca is de tegemoetkoming mager, zegt KHN-voorman Dirk Beljaarts: ‘Horeca-ondernemers zijn in tegenstelling tot wat het kabinet wilde doen geloven niet royaal gecompenseerd en er zijn nog veel ondernemers die helemaal geen compensatie hebben gehad.’

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland wil niet zeggen dat de lockdown een te zware maatregel was. ‘Ik vind wel dat het kabinet te langzaam heeft versoepeld en dat heeft geleid tot een stevige kostenpost.’

Bron: De Limburger