Kwartiermakers zoeken meer organisaties voor experiment met intermediairs

Het ministerie van Financiën en de door de minister van Financiën aangestelde Kwartiermakers zoeken organisaties die willen deelnemen aan het experiment met het ‘intermediairmodel’. Het experiment, dat dit jaar van start zal gaan, wordt uitgevoerd door de UvA.



Uitgebreid

Aanvankelijk konden alleen organisaties uit een aantal specifieke sectoren zich aanmelden voor deelname. Hoewel er positief wordt gereageerd is het benodigde aantal deelnemers voor het wetenschappelijke onderzoek nog niet behaald. Daarom is vanaf nu elke onderneming of organisatie met een verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole (profit en non-profit) welkom zich aan te melden voor deelname aan het experiment.

Doel

Het doel van het experiment is te onderzoeken of het mee laten kijken door een onafhankelijke deskundige derde (de zogenaamde intermediair) tijdens belangrijke momenten in de jaarrekeningcontrole leidt tot een kwalitatief hogere controle. Het voordeel voor deelnemers is dat de deelnemende organisatie profijt kan hebben van de kennis en ervaring van de intermediair. Bovendien dragen deelnemers op deze manier bij aan het maatschappelijke belang dat gediend wordt met een zo goed mogelijk functionerende accountancysector.

Geen kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het experiment en de extra tijdsbesteding zal voor deelnemers zeer beperkt zijn. Mocht uw organisatie willen deelnemen aan het experiment of meer informatie over het experiment willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de Kwartiermakers via 06-50180313 of kwartiermakersaccountancy@minfin.nl. Aanmelden voor deelname kan tot 1 maart 2022.