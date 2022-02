DNB wil overbiedgekte op huizenmarkt inperken

Een op de drie huizen wordt verkocht voor meer dan € 50.000 boven de vraagprijs. DNB gaat kijken of er een rem kan worden gezet op het steeds extremer overbieden op woningen.

Dat meldt RTL Nieuws, dat cijfers kreeg van makelaarsvereniging NVM. Daaruit blijkt dat 80% van de koopwoningen boven de vraagprijs wordt verkocht en dat de bedragen steeds hoger worden. Vorig jaar telden huizenkopers nog maar in 5% van de gevallen minimaal een halve ton extra neer voor hun nieuwe woning. De zender vroeg aan DNB wat daaraan te doen is. Directielid Olaf Sleijpen: ‘Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het niet zo verder kan gaan.’ Hij wil onderzoeken wat voor ingrepen gedaan kunnen worden. ‘Ik denk dat het goed is om daar in deze markt eens goed naar te kijken.’ Sleijpen noemt opties als meer transparantie over biedingen en een grens stellen aan overbiedingen ten opzichte van de vraagprijs.

Jubelton zorgt voor hogere prijzen

De toezichthouder weet al zeker dat een maatregel niet genoeg is. Zo moet het kabinet ‘minder olie op het vuur gooien en het vlammetje onder de woningmarkt uitzetten’, zegt Sleijpen. Hij doelt daarmee op de hypotheekrenteaftrek en de jubelton voor kinderen van rijke ouders, die de huizenprijzen opdrijven. Daarnaast zou het belasten van de woningwaarde in box 3 het verschil tussen huren en kopen minder groot maken.

Bron: RTL Nieuws