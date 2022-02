Vrouw geeft extra kind aan, verdenking van toeslagfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 60-jarige vrouw uit Rotterdam ervan dat ze jaren geleden valse aangifte heeft gedaan bij de gemeente Rotterdam van de geboorte van een tweeling van haar toen nog minderjarige dochter, een inmiddels 30-jarige vrouw die in België woont. De dochter wordt er van verdacht dat ze al die tijd voor de niet-bestaande tweeling ten onrechte kinderopvangtoeslag aanvroeg en ontving, voor in totaal een bedrag van ongeveer 200.000 euro.

Aanklacht

De twee worden nu aangeklaagd voor het plegen van valsheid in geschrifte door het doen van een valse geboorteaangifte en het frauderen met kinderopvangtoeslag. Maandag moesten de verdachten zich verantwoorden bij de rechtbank Rotterdam. Het OM eiste een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar tegen de 30-jarige vrouw en een taakstraf van 240 uur tegen de 60-jarige vrouw.

Onderzoek

De zaak kwam aan het licht door een leerplichtambtenaar die eind 2017 een onderzoek instelde omdat één van de kinderen bij geen enkele instantie bekend was en dat was opvallend. De politie startte een onderzoek en ook de FIOD begon na de melding met een onderzoek in verband met het vermoeden van het ten onrechte ontvangen van de kinderopvangtoeslag voor deze zogenaamde tweeling.

Daaruit bleek dat van de tweeling één kind niet bestaat en het andere kind niet het biologische kind is van de 30-jarige vrouw en ook grotendeels in het buitenland woonachtig was tijdens de jaren waarvoor kinderopvangtoeslag werd ontvangen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.