Boekhouder moet getuigen over miljoenenfraude KempenPlus

De hoofdverdachte in de miljoenenfraude bij sociale werkplaats KempenPlus in Bladel mag medeverdachte en boekhouder Patrick H. (50) oproepen als getuige in zijn strafzaak, heeft de rechtbank dinsdag bepaald. De boekhouder kon tussen 2014 en 2020 ongezien 4,5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening. Om te maskeren dat hij geld van KempenPlus naar zichzelf overmaakte, vervalste Patrick H. onder andere de belastingaangifte van het Brabantse participatiebedrijf. BDO deed forensisch onderzoek naar de zaak.

Afpersing?

Patrick H. verklaarde nadat de fraude uitkwam dat hij werd afgeperst door Wil H. (54). Die laatste geldt nu als hoofdverdachte in de miljoenenfraudezaak, maar ontkent de afpersing. De advocaat van Wil H. zegt dat de boekhouder bij de politie tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd en zijn eigen rol bagatelliseerde. Op vragen antwoordde hij tot nu toe niet en daarom wil de verdediging van de hoofdverdachte hem nu in de rechtszaal horen.

De rechtbank kent die wens toe, al is de boekhouder niet verplicht om te antwoorden op vragen. Andere onderzoekswensen werden niet gehonoreerd. De geluidsopnamen van een undercoveroperatie van de politie zullen bijvoorbeeld niet worden afgespeeld.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak dient later dit jaar. Het is nog niet bekend wanneer precies.

Bron: Eindhovens Dagblad