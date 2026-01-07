Visser & Visser opent nieuwe vestiging in Leiden

Visser & Visser breidt verder uit met de opening van een nieuwe vestiging in Leiden. Het accountantskantoor ziet kansen in die regio.

Met deze stap versterkt Visser & Visser haar landelijke aanwezigheid en zet zij het platform voor ondernemerschap neer in een nieuwe regio. Een regio die met historische universiteitsstad Leiden veel jong talent aantrekt en onderdak biedt een dynamische mix van start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven. “Juist die combinatie maakt Leiden een logische en kansrijke plek om ons platform voor ondernemerschap op te zetten”, aldus kartrekker Maurits Stuut.

Voor Stuut is de stap naar Leiden een bewuste keuze. Hij zag kansen in de regio en kreeg binnen Visser & Visser de ruimte om dat idee verder te brengen. “Wat mij aanspreekt in Visser & Visser is het vertrouwen dat je krijgt om te ondernemen binnen de organisatie”, zegt Maurits. “Ik heb zelf uitgesproken dat ik in Leiden kansen zie voor ondernemers en voor ons platform. Vervolgens kreeg ik het vertrouwen om dit plan samen met collega’s verder op te zetten. Dat zegt veel over hoe we binnen Visser & Visser werken: vanuit het ontvangen van ruimte en vertrouwen de kans krijgen om te bouwen en te ondernemen in de regio Leiden. Vanuit Leiden helpen wij ondernemers en hun onderneming altijd vooruit met ons platform voor ondernemerschap. Dit platform ondersteunt in elke fase van de ondernemingsreis.”

Jaco Slingerland, CEO van Visser & Visser: “Onze ambitie is om ondernemers te ondersteunen vanuit ons toonaangevend platform voor ondernemerschap. Dat gebeurt met een integrale aanpak waarin accountancy, organisatieadvies, leiderschap, teamontwikkeling en strategie samenkomen. We willen meer zijn dan een adviseur op afstand: een plek waar ondernemers inspiratie opdoen, kennis delen en praktische handvatten krijgen om hun organisatie toekomstbestendig te ontwikkelen. De stap naar Leiden draagt direct bij aan onze ambitie om ondernemers in elke fase van hun groei altijd vooruit te helpen, ook in deze nieuwe regio.”

Vanaf heden is Visser & Visser actief vanuit een nieuwe locatie in Leiden en kunnen ondernemers in de regio al direct gebruik maken van het platform voor ondernemerschap. Vanaf 1 mei 2026 is de locatie geopend voor bezoek, en later in 2026 volgt de feestelijke opening van de nieuwe locatie. Contactgegevens zijn hier te vinden.