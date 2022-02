Kansen stijgen voor links plan vermogensbelasting

Het CDA in de Eerste Kamer is positief over het initiatiefvoorstel voor een vernieuwde vermogensbelasting dat PvdA, GroenLinks en SP onlangs presenteerden. Daarmee stijgen de kansen voor het linkse belastingplan aanzienlijk. De huidige coalitie heeft de oppositie in de Eerste Kamer nodig om aan een meerderheid te komen.

In de initiatiefwet wordt een progressieve vermogensbelasting voorgesteld. Daarbij gaan vermogens vanaf 100.000 euro (of 200.000 euro voor tweeverdieners) belasting betalen. Van 1 procent tot 500.000 euro oplopend tot 5 procent voor vermogens boven 5 miljoen euro. Daarmee worden gewone spaarders ontzien, terwijl mensen met een fors vermogen juist meer gaan bijdragen, stellen de partijen.

CDA’er positief

Voorzitter van de christendemocratische senaatsfractie Niek Jan van Kesteren heeft het plan nu betiteld als “sterk, omdat het eenvoudige voorstellen zijn”. Met het CDA valt wat hem betreft te praten over het plan. Wel plaatst hij enkele kanttekeningen. Zo wil de CDA’er de eigen woning uitzonderen, terwijl dat wel in de plannen van de linkse oppositiepartijen staat. Ook vindt hij de voorgestelde heffingspercentages te hoog: ‘daarvan denk ik dat ze een licht ontwrichtende werking hebben in de Nederlandse verhoudingen.’

Kabinet

Staatssecretaris Van Rij wil begin april plannen presenteren voor de vermogensbelasting. Die moeten een (tijdelijke) oplossing vormen voor de problemen die zijn ontstaan door een recent arrest van de Hoge Raad. Van Rij hintte er in de Tweede Kamer al op dat een progressieve vermogensbelasting wel eens zo’n tussenoplossing kan zijn. Het kabinet wil in 2025 een definitieve oplossing presenteren.

FD/ANP/AV