WHOA-akkoord redding voor voetbalclub ADO Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft het WHOA-akkoord goedgekeurd dat de bij ADO Den Haag aangestelde herstructureringsdeskundige had gesloten met de schuldeisers van de profclub. Dankzij de goedkeuring (homologatie) van het akkoord afgelopen vrijdag en de daaropvolgende overdracht van aandelen lijkt de toekomst van de club voorlopig veiliggesteld. Binnen 14 dagen krijgen de schuldeisers het bedrag dat uit het akkoord voor hen voortvloeit, meldt ADO.

WHOA-procedure

ADO Den Haag verkeerde al langere tijd in financiële problemen, nadat de Chinese grootaandeelhouder United Vansen niet meer aan haar verplichtingen kon of wilde voldoen. Het Chinese bedrijf werd op 22 april vorig jaar in kort geding veroordeeld om te betalen, maar keerde desondanks niets uit. ADO Den Haag voorzag als gevolg daarvan dat zij niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen blijven voldoen. De pas ingevoerde Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bleek uitkomst te bieden. De club startte een WHOA-procedure, waarbij de rechtbank mr. J.J. Reiziger aanwees als herstructureringsdeskundige. Dat leidt nu dus tot een akkoord dat door de rechtbank is goedgekeurd.

Nieuwe aandeelhouder

De aandelen worden aan een nieuwe aandeelhouder overgedragen, meldt ADO. De nieuwe aandeelhouder is Bolt, eigendom van David Blitzer, een Amerikaanse investeerder in sport. Edwin Reijntjes, Algemeen Directeur ADO Den Haag: ”Een heugelijke dag voor iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt. Een jaar lang hebben sponsoren, supporters maar ook medewerkers van deze prachtige club in onzekerheid gezeten over het voortbestaan van het ons zo geliefde ADO Den Haag. Met de homologatie van vandaag is het moment daar dat we weer vooruit kunnen kijken en samen met de nieuwe aandeelhouder kunnen bouwen aan een gezond ADO Den Haag.”