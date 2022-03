NBA duidt impact sanctiewetgeving op accountants

De NBA heeft een Alert gepubliceerd die ingaat op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de sanctiemaatregelen tegen Rusland en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dienstverlening van accountants.

Belangrijkste tip is dat accountants goede kennis nemen van de sanctiemaatregelen. ‘Belangrijk is dat geen zaken mogen worden gedaan met personen en organisaties die op de EU-sanctielijst staan; hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren. Op basis van de sancties moeten ook alle diensten aan gesanctioneerde personen en organisaties worden bevroren.’ De sancties raken ook ‘westerse’ organisaties die voor hun afzet en/of inkoop in belangrijke mate afhankelijk zijn van Rusland en hard getroffen kunnen zijn door exportverboden of tegensancties van Rusland, aldus de NBA.

Impact op jaarverslagen

Ook gaat NBA in op de impact op de jaarverslaggeving van organisaties. ‘Van belang is daarbij op welke periode de verslaggeving betrekking heeft. Voor jaarrekeningen met een boekjaar tot en met ultimo 2021 is vaak sprake van een gebeurtenis na balansdatum, die geen impact had op de situatie per einde boekjaar en waarbij de onzekerheid alleen moet worden toegelicht. Voor jaarrekeningen of tussentijdse cijfers met perioden vanaf 2022 moeten de gevolgen van de oorlog, waar nodig, worden verwerkt.’

Opdrachtuitvoering

Verder worden de gevolgen voor de opdrachtuitvoering van accountants aangegeven, met name bij going concern issues en andere gevolgen van de ontwrichting in de getroffen gebieden. ‘Dat geldt ook voor beperkingen die (groeps)accountants opnieuw ondervinden door reisbeperkingen naar de getroffen en verboden gebieden, waardoor het werk op afstand moet worden uitgevoerd.’ Daarin zitten parallellen met de coronapandemie van de afgelopen twee jaar.

Verhoogde waakzaamheid

Organisaties moeten alert zijn op de sanctiemaatregelen en een totaaloverzicht van alle relevante sancties hebben. ‘Ook voor accountants geldt een verhoogde waakzaamheid. Zij moeten alert zijn op overtredingen van hun cliënt en waar nodig verplichte meldingen verrichten in kader van de Wwft. Ook NV NOCLAR kan in bepaalde situaties acties van accountants vragen.’

Lees hier Alert 45 van de NBA