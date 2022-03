Ambitie is een lifestyle

In de tweede editie van Accountancy Vanmorgen hebben we gekozen voor de twee thema’s lifestyle en carrière. De overeenkomsten zijn groot: carrière gaat over ambitie, over inspanning, over een zinvolle besteding van je tijd. Dat heeft dus alles te maken met hoe je in je leven staat. Da’s dus logisch, zou Johan Cruijff zeggen.

Maar goed, niet elke accountant is natuurlijk een Cruijff. In een recente enquête vroegen wij onze lezers naar hun tevredenheid over hun huidige werkgever. Een relevante vraag in deze overspannen arbeidsmarkt. Iets meer dan de helft van de respondenten is tevreden over zijn werkgever en is niet van plan zijn dienstbetrekking op te zeggen. Dat betekent niet dat de rest actief op zoek is; een deel staat open voor iets nieuws, maar beweegt niet, een deel is ontevreden, maar niet actief op zoek, en een deel is actief op zoek naar een nieuwe dienstbetrekking.

Aan die laatste groepen vroegen we wat de belangrijkste redenen zijn van hun ontevredenheid over hun werkgever. Wat blijkt: meer dan de helft wil meer loon, vier op de tien willen minder werkdruk en een derde wil meer balans tussen werk en privé. Een gezondere lifestyle dus. Wie tevreden is, is dat overigens vooral vanwege zijn leuke collega’s, de fijne sfeer en een zinvolle verantwoordelijkheid.

Daarmee komen we weer uit op lifestyle, en ambitie dus. Samen met gasthoofdredacteur Gerrie van der Wal-Bredewoud van Fiscount onderzochten we deze thema’s. Zij is het overigens eens met de stelling dat ambitie een lifestyle is. Dat kun je het beste zelf lezen in haar prikkelende column (pagina 23 in het magazine). Veel leesplezier!

Wilbert Geijtenbeek is hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen. Dit voorwoord is ook verschenen in de tweede editie van het AV-magazine dat 21 maart 2022 van de drukker kwam.