Bank mag kosten rekenen voor excessieve opname contant geld

Een bank hoeft niet toe te staan dat klanten onbeperkt kosteloos contant geld kunnen opnemen. Dat oordeelt klachteninstituut Kifid over twee klanten van ABN Amro die bezwaar hadden gemaakt tegen het rekenen van kosten aan mensen die meer dan € 12.000 per jaar uit de pinautomaat halen.

ABN Amro berekent die kosten sinds 1 juli vorig jaar. Twee klanten waren los van elkaar naar het klachtenloket gestapt. De een neemt wekelijks € 250 op voor boodschappen en de ander € 350 voor allerlei uitgaven. Daarmee komen ze boven de limiet die de bank heeft gesteld aan gratis pinnen. Elke geldopname boven de € 12.000 kost € 5 plus 0,5% over het opgenomen bedrag. De klanten vinden dat oneerlijk omdat de kosten voor contant geld al in de maandelijkse kosten voor de betaalrekening verwerkt moeten zijn en omdat extra anti-witwaskosten door de bank zelf gedragen moeten worden, betogen zij.

Geldige reden

Maar een bank mag de kosten voor een betaalrekening eenzijdig wijzigen, mits de bank hiervoor een geldige reden geeft en de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst per direct op te zeggen, zo overweegt Kifid. En die geldige reden is hier aanwezig: ‘Bij contantgeldopnames boven € 12.000 per jaar ziet de bank veel dubieuze betalingen en de kosten voor het onderzoeken van die dubieuze betalingen en het bestrijden van financiële criminaliteit stijgen. De bank heeft beide consumenten in april 2021, ruim twee maanden vooraf, geïnformeerd over de wijziging per 1 juli 2021. In datzelfde bericht is beide consumenten de mogelijkheid gegeven om de betaalrekening bij de bank op te zeggen als zij dat zouden willen.’

Optie: rekening bij een andere bank

Bovendien neemt het gebruik van contant geld af, gaat de geschillencommissie verder. ‘Stijgende kosten en dalend gebruik van contant geld leiden tot hogere kosten per contante geldopname.’ Wie niet extra wil betalen voor het opnemen van veel papiergeld, zou ook bij meerdere banken kunnen gaan bankieren, zo geeft Kifid als optie. ‘In het licht van de alternatieven die er zijn voor consumenten, kan de bank niet verplicht worden om voor deze consumenten uitzonderingen te maken op de wijziging in de dienstverlening.’

Wel geeft Kifid ABN Amro nog als tip mee om afwachtend te zijn met het verder tariferen van geldopnames, gezien de mogelijk naderende wetgeving rondom contant geld.