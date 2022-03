Kaag denkt na over ‘plussen en minnen’ partnermodel

Minister van Financiën Sigrid Kaag wil nadenken over de voor- en nadelen van het partnermodel bij accountantskantoren. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van de vaste Kamercommissie voor financiën.

Voor het debat was drie uur uitgetrokken maar na een uurtje hielden de aanwezige Kamerleden en de minister het voor gezien. Er was weinig nieuws te melden. Het wachten is vooral op de afronding van het werk van de Kwartiermakers toekomst accountancysector. Zij buigen zich over de diverse structuurmodellen. Het onderzoek naar joint audit is afgerond en lijkt niet de oplossing, aldus Kaag. De uitkomsten van een onderzoek naar de wenselijkheid van ’audit only’-kantoren is onderweg en het experiment rondom het intermediairmodel loopt nog tot medio 2023. Kamerlid Nijboer (PvdA) vroeg de minister ook het partnermodel in de eindrapportage van de kwartiermakers mee te nemen. Kaag zegde toe daar naar te kijken en te zullen ‘nadenken over plussen en minnen van het partnermodel’. Ze verwacht daarover pas volgend jaar meer te kunnen zeggen.

Niet-financiële informatie

Naar aanleiding van een consultatie van de IFRS Foundation over de rapportage van niet-financiële informatie beloofde de minister hierover het gesprek met de sector aan te zullen. Zij koppelt nog voor deze zomer terug aan de Kamer. Kaag zegde verder toe nader in te gaan op de reputatierisico’s die accountants lopen als ze een controlecliënt krijgen toegewezen door de NBA.