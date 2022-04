Eshuis groeit als kool, vorig jaar omzetstijging van ruim 30%

Eshuis Accountants en Adviseurs blijft groeien. Het top 50-kantoor noteerde in 2020 al een flinke omzetstijging van ruim 15% en doet daar een jaar later een flinke schep bovenop. In 2021 bedroeg de omzet namelijk €18,1 miljoen, een stijging van ruim 30% ten opzichte van een jaar eerder.

De jaarrekening 2021 is vorige week vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders, laat bestuursvoorzitter Michel Schaepers aan Accountancy Vanmorgen weten. “Al onze service lines hebben hun omzet zien groeien ten opzichte van 2020, met onze auditpraktijk (+62%) als uitschieter.” Per 1 januari 2021 gingen Road 2 BI uit Hengevelde en Eshuis samen verder.

Verwachte groei 2022

De verwachte groei voor 2022 komt deels (circa €3 miljoen) door de aansluiting van HZG Accountants in Groningen per 1 januari 2022, laat Eshuis weten. Daarnaast verwacht het accountantskantoor een autonome groei van ruim €2 miljoen ten opzichte van 2021. Eshuis bedient ruim 2.500 klanten vanuit kantoren in Almelo, Amersfoort, Enschede en Groningen. Na het samengaan met HZG is een accountants- en adviesorganisatie ontstaan met ruim 200 medewerkers, waarvan bijna 100 in de audit actief zijn.

Omzet Werknemers Omzet per fte (x miljoen) (fte) (x duizend) 2018 € 11,5 107 € 107,7 2019 € 12,1 111 € 108,8 4,8% 2020 € 13,9 124 € 112,1 15,1% 2021 € 18,1 153 € 118,4 30,4% 2022* € 23,3 190 € 122,6 28,6% *) Cijfers over 2022 betreffen de door Eshuis opgegeven omzetverwachting

Bron: Accountancy Vanmorgen