HZG en Eshuis gaan per 1 januari 2022 samen verder

HZG Accountants & Adviseurs uit Groningen en Eshuis Accountants en Adviseurs – dit jaar nummer 40 in de AV-Top 50 – gaan per 1 januari 2022 samen. Daarmee ontstaat een accountants- en adviesorganisatie met ruim 200 medewerkers, waarvan bijna 100 in de audit actief zijn. De HZG-directieleden Sietse Hofsteenge en Erik Vriesen treden per die datum toe tot de maatschap van Eshuis.

Sietse Hofsteenge ziet veel voordelen in de nieuwe combinatie: “In de gezamenlijke organisatie ontstaan voor onze medewerkers meer kansen op persoonlijke ontwikkeling en doorgroei. Samen kunnen we de markt beter bedienen en grotere en uitdagende organisaties als klant verwelkomen. De directie van HZG ziet in Eshuis een organisatie die, ondanks de schaalgrootte, past bij de cultuur en eigenheid van HZG met dezelfde focus op kwaliteit en toegevoegde waarde voor onze klanten.”

Michel Schaepers, bestuursvoorzitter van Eshuis, is ook erg enthousiast over de aanstaande integratie van beide praktijken: “HZG specialiseert zich nu in audit in de publieke sector, maar wij zien in Groningen ook de potentie om uit te breiden naar bredere dienstverlening aan het MKB. Dat past bij de full servicevisie van Eshuis. Medio 2017 hebben wij als Eshuis besloten te investeren in de dienstverlening aan de publieke sector. Wij zijn daar op het goede moment ingestapt, inmiddels hebben wij een mooie auditportefeuille opgebouwd in zowel de bovenkant van het MKB als in de publieke sector, verdeeld over de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht. HZG is behalve in Noord Nederland ook actief in het bestaande marktgebied van Eshuis. We vullen elkaar heel goed aan en kunnen elkaar versterken omdat we dezelfde kernwaarden delen. Door de samenwerking kunnen we nu 200 medewerkers inzetten voor onze klanten. Zowel in de arbeidsmarkt als voor klanten maken we meer impact.”

Samen 100 jaar

Sietse: “Beide organisaties vieren in het komende jaar een jubileum. HZG bestaat 10 jaar in 2022. HZG is actief in de noordelijke helft van Nederland in de publieke sector. De geografische spreiding die hieruit voortvloeit biedt in de nieuwe combinatie voordelen. De nieuwe organisatie biedt kansen voor verdere specialisatie in sectoren als de sociale werkvoorziening, het onderwijs en veiligheidsregio’s. De nieuwe combinatie is bovendien in de markt voor gemeentelijke controles in één klap de nummer 4 in Nederland met een marktaandeel van meer dan 10%. Met vestigingen in Almelo, Enschede, Amersfoort en Groningen is Eshuis actief in zowel midden Nederland als in de noordoostelijke helft van Nederland.”

“Bijzonder”, zegt Michel Schaepers, “wij vieren in 2022 ons 90-jarig bestaan: dus samen 100 jaar sterk! Wij bedienen als Eshuis al diverse klanten in Groningen. De integratie van HZG is voor ons een mooie gelegenheid om ook in Groningen een full-service vestiging neer te zetten, zoals wij per 1 juli jl. ook in Amersfoort zijn gestart. En natuurlijk geldt voor Eshuis de prettige bijkomstigheid dat wij met een vestiging in Groningen dichtbij de rijksuniversiteit en twee hogescholen zitten, mooie kweekvijvers van talent.”

Sietse vult aan dat nieuw talent aantrekken een speerpunt is, maar behoud van ervaring is minstens zo belangrijk. “Dat kan alleen als we als accountantsvak en -kantoor aantrekkelijk zijn. De regeldruk neemt nog altijd toe. Om dan de kwaliteit te waarborgen op een manier die ook voor onze mensen aantrekkelijk is, is een uitdaging. Voldoende schaalgrootte is nodig met behoud van laagdrempeligheid en korte lijnen, deze combinatie hebben we gevonden bij Eshuis.”

“Heel belangrijk wat Sietse zegt”, vult Michel aan. “Twee van onze kernwaarden zijn ‘Persoonlijke groei en grenzen verleggen’ en ‘Gedrevenheid en plezier in ons werk’. De filosofie van HZG past daar perfect in. Wij zien de integratie van beide praktijken als een echte win-winsituatie.”