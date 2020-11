Road 2 BI en Eshuis Accountants en Adviseurs samen verder

Road 2 BI uit Hengevelde en Eshuis Accountants en Adviseurs met kantoren in Almelo, Enschede en Nijkerk gaan vanaf 1 januari 2021 samen verder, melden beide bedrijven. Road 2 BI is het Business Intelligence (BI)-bedrijf van IT auditor Jörgen Peerik.

“Business Intelligence leidt tot overzicht en waardevolle inzichten”, licht Michel Roelofs van Eshuis het samengaan van de twee partijen toe. “Buitengewoon waardevol voor onszelf én voor onze klanten. De specialistische kennis en ervaring die Jörgen levert kunnen we blijven inkopen, maar veel liever nog bieden we die aan vanuit onze eigen organisatie. Zeker gezien het feit dat we als accountant feiten en cijfers in perspectief van een organisatie willen kunnen plaatsen. Daarnaast brengt Jörgen Peerik ook aanvullende dienstverlening en kennis binnen. Als IT auditor kan Jörgen Peerik de controlepraktijk versterken met IT audit en data analyse kennis.”

BI-tak binnen Eshuis

Al vanaf het moment dat Jörgen Peerik in 2016 zijn bedrijf startte onder de naam Road 2 BI, stond Eshuis als klant vooraan in de rij. Peerik: “Accountants kijken bij het in kaart brengen van financiën en cijfers vooral terug op de voorbije periode. Wat ik opvallend, en zeer positief vind aan Eshuis, is dat zij ook actief met ondernemers vooruit willen kijken. Tja, en daarvoor heb je kennis van Business Intelligence nodig. Expertise om data te vertalen naar waardevolle informatie. Omdat de samenwerking vanaf dag één goed beviel, bracht Eshuis mij bij verschillende van haar klanten onder de aandacht. Naast inrichting van dashboards, verzorgde ik bijvoorbeeld data-analyses ter ondersteuning van jaarrekeningcontroles.” Road 2 BI blijft een aparte BV, geeft Peerik aan. “Powered bij Eshuis zou je kunnen zeggen. We passen heel goed bij elkaar, zijn nuchtere, lange termijndenkers en we versterken elkaars dienstverlening.”

Nieuwe afdeling

Binnen Eshuis gaat Peerik een nieuwe afdeling opzetten die Road 2 BI zal heten. “Samen staan we voor multidisciplinaire uitbreiding van ons aanbod. Het digitaliseren en optimaliseren van processen en het bouwen van dashboards is belangrijk voor zowel interne als externe dienstverlening; voor IT auditing, accountancy en het maken van financiële prognoses, maar ook voor het gefundeerd geven van fiscale en bedrijfsmatige adviezen. Zo’n afdeling ga ik niet in m’n eentje draaien. Ik ben al goede medewerkers aan het werven. Binnen nu en drie jaar verwacht ik dat Road 2 BI binnen Eshuis gaat groeien naar acht professionals. Dus ik kom graag in contact met BI-specialisten die een bedrijfskundige en/of technische achtergrond hebben.”

Foto: Jörgen Peerik (l) & Michel Roelofs (r)