Vakbonden willen hervorming van de WIA

Vakbonden CNV, FNV en VCP willen dat het kabinet de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verbetert. In politiek Den Haag is al langer discussie over de arbeidsongeschiktheidswet, die onder anderen door een nijpend tekort aan verzekeringsartsen bij uitkeringsinstantie UWV soms onevenredig hard uitpakt.

In het nieuwe coalitieakkoord wordt de belofte gedaan om na te gaan hoe ‘hardheden’ in de WIA kunnen worden opgelost. Deze week gaat de Tweede Kamer voor het eerst over het onderwerp in debat met de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip (CDA).

Voorstel bonden

De bonden komen nu met oplossingen en aanbevelingen ‘om de WIA te ontdoen van haar onmenselijke bejegening en hardheden.’ In een zogeheten witboek staan de belangrijkste ‘hardheden’ uit de WIA genoemd. Een van de belangrijkste is dat wanneer een zieke werknemer volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt is, er geen recht op uitkering is. De gedachte bij de invoering van de WIA in 2006 was dat deze groep werknemers wel aan het werk zou blijven. Uit de praktijk blijkt echter dat minder dan 50% van deze groep werkt. Ook is de wijze waarop het UWV beoordeelt in hoeverre iemand nog in staat is om te werken veel te theoretisch en staat daardoor te ver af van de praktijk. Zo worden er functies genoemd die de zieke werknemer nog wel fysiek zou kunnen uitvoeren, maar kijkt het UWV niet naar opleiding en ervaring.

Vervolguitkering

Een ander punt is de zogeheten vervolguitkering, waar mensen in terechtkomen na de periode waarin zij 70% van hun laatstverdiende loon krijgen. Als zij dan geen werk kunnen vinden krijgen ze een uitkering die onder het wettelijk minimumloon ligt. Dat betekent een enorme inkomensval voor mensen, met soms dramatische gevolgen voor hun dagelijks leven.

Oplossingen

De vakbonden stellen voor om de grens van bepaling van mate van arbeidsongeschiktheid van 35% te verlagen naar 15%. Daardoor kan een groot deel van de mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wel rekenen op een vangnet. Verder stellen de vakbonden voor om de beoordeling of iemand nog wel of niet kan werken veel minder theoretisch te maken. Dat betekent dat je alleen naar functies kijkt die realistisch zijn. Functies die passen bij de werkervaring en mogelijkheden.

Klik hier voor het witboek ‘Hardheden in de WIA’.