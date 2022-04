Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat

Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen. Dat heeft minister Yesilgöz van Justitie laten weten op vragen van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian.

Naleving Wwft

De partijgenoot van de justitieminister maakt zich zorgen over de gebrekkige naleving van de Wwft door notarissen, waar volgens Ellian sprake van is. Daarbij verwijst het Kamerlid naar berichtgeving in NRC, waarin gemeld is dat een kwart van de notarissen van de eigen beroepsorganisatie KNB een verbetertraject moet doorlopen.

Poortwachtersfunctie

Ellian wil daarom dat ook het strafrecht wordt ingezet tegen notarissen die bewust meewerken aan transacties waarmee zwart geld wordt verhuld of witgewassen. Minister Yesilgöz zei in de Kamer dat notarissen ‘wellicht niet de goede poortwachters zijn die ze zouden moeten zijn’. Ze riep de sector op ‘die taak gewoon serieus te nemen’ met het uitvoeren van het verplichte klantenonderzoek. Hoeveel extra middelen het BFT krijgt kon de minister nog niet melden.

