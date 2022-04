Ondanks recordinflatie nog geen renteverhoging

De ECB doet het niet. De centrale bank staat onder zware druk de negatieve rente (-0,5%) te verhogen vanwege de recordinflatie van 7,5%. Maar de ECB wil eerste de obligatie-aankopen stoppen.

Dit maakte de centrale bank donderdagmiddag bekend. De economische data die sinds de vorige vergadering zijn binnengekomen, ondersteunen het besluit van begin maart om te stoppen met het opkoopprogramma. Enige tijd daarna kan dan ook de rente worden verhoogd. Maar volgens ECB-watchers betekent dit automatisch dat de rente al in juli verhoogd wordt.

Opkopen

Deze maand koopt de ECB nog voor €30 miljard aan obligaties op, in mei wordt dat verlaagd naar €20 miljard. Hoe het er vanaf juni uitziet, hangt volgens de ECB af van de data en hoe het bestuur denkt dat de economie zich ontwikkelt, stelde de centrale bank donderdagmiddag in een verklaring. Pas als de teller op 0 staat, is de ECB van plan de rente te gaan verhogen.

Oorlog

De centrale bank staat vanwege de hoge inflatie van 7,5% in de eurozone onder zware druk snel van de negatieve rente af te komen. Tegelijkertijd zorgen de pandemie en de oorlog in Oekraïne voor economische schade, en de centrale bank wil flexibel blijven om de impact daarvan op te kunnen vangen.