Vragen over betrouwbaarheid jaarrekening Centric

Er zijn vraagtekens gerezen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening 2021 van IT-bedrijf Centric van eigenaar Gerard Sanderink. De schade die het bestuur van Centric onlangs in een kort geding aangaf te hebben geleden is op geen enkele terug te vinden in de jaarrekening. De door RSM gecontroleerde jaarcijfers zijn enkele weken geleden gepubliceerd.

Schadevergoeding

De rechtszaak draait om een schadevergoeding van bijna twee miljoen euro die Centric en zonnepanelenbedrijf DSS claimen bij de voormalige geliefde van Sanderink. Die is al een tijd in een heftige strijd verwikkeld met zijn ex. Centric wil het geld verhalen door middel van een beslag op een vordering die de ex heeft op Sanderink.

Schadeberekening

Aan het beslagrekest dat Centric bij de rechtbank in Almelo heeft ingediend, is een schadeberekening ten grondslag gelegd waarin ook het boekjaar 2021 is meegenomen. Dat blijkt uit gerechtelijke stukken die het FD heeft ingezien. In de jaarrekening 2021 rept het Centric-bestuur echter met geen woord over de schade.

Verklaring Centric

Na de zitting van afgelopen maandag zijn er dan ook vragen gerezen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Centric heeft inmiddels gereageerd met een verklaring waarin het IT-bedrijf stelt dat de in de rechtszaak gepresenteerde schade betrekking heeft op de periode voor 2021. ‘De omzetdaling sluit aan bij de over deze jaren gepubliceerde jaarrekeningen.’ Het FD stelt daar een verklaring van Paul Tjiam tegenover, de advocaat van Sanderinks ex. Tjiam stelt dat de verklaring ‘misleidend is, omdat in het beslagrekest wel degelijk staat dat Centric de schade van 2021 op zijn cliënt verhaalt’.

