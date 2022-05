Nog eens twintig man in de kraag gevat bij onderzoek TVL-fraude

De FIOD heeft ruim twintig ondernemers aangehouden in verband met een onderzoek naar grootschalige fraude met TVL-steun. Begin vorige week pakte de opsporingsdienst al vijf mannen op.

Dinsdag viel de FIOD verspreid over het land al binnen bij vijf mannen tussen de 26 en 59 jaar op verdenking van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte. Het onderzoek was gestart na een aangifte van de RVO, die tientallen TVL-aanvragen had gezien met zeer hoge referentie-omzetten. Mogelijk hebben de mannen namens diverse bedrijven voor zes miljoen aan onjuiste TVL-aanvragen ingediend. Afgelopen vrijdag heeft de rechter-commissaris drie van de verdachten in bewaring gesteld; zij zitten dus nog vast.

Terugbetalen en werkstraf

De opsporingsambtenaren richtten zich op 11, 12 en 13 mei ook op de betrokken ondernemers, van wie er ruim twintig zijn aangehouden. Op naam van deze ondernemers zijn de TVL-aanvragen gedaan en zij hebben het geld op hun rekening ontvangen. ‘Het onderzoeksteam vermoedt dat een fors percentage van het bedrag als ‘provisie’ werd overgemaakt naar de hoofdverdachten.’ Van de aangehouden ondernemers zijn de meesten na verhoor heengezonden met een strafbeschikking van de officier van justitie. Naast het terugbetalen van het volledige bedrag aan ten onrechte ontvangen TVL aan het RVO, zullen zij een hoge werkstraf moeten uitvoeren. Naar een aantal van de aangehouden ondernemers loopt nog een verder strafrechtelijk onderzoek.