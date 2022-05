Pensioenfondsen kunnen honderden miljoenen aan uitkeringen niet kwijt

Bij pensioenfondsen zitten honderden miljoenen euro’s in de kas die niet kunnen worden uitgekeerd omdat de rechthebbende gepensioneerden niet te vinden zijn. Dat bericht De Telegraaf; ABP bevestigt het bericht.

De uitkeringen kunnen niet worden gedaan omdat de gepensioneerden hun pensioen niet hebben aangevraagd. Pensioenfondsen doen pogingen om de mensen op te sporen. Het grootste pensioenfonds ABP heeft een lijst van 19.000 gepensioneerden van wie geen adresgegevens bekend zijn, onder meer doordat ze in het buitenland zijn gaan wonen. Voor die groep gaat het om € 300 miljoen, gemiddeld € 16.000 per persoon. In een aantal gevallen zouden het mensen zijn die tijdens hun studie als studentassistent hebben gewerkt en niet weten dat ze recht hebben op een uitkering. Volgens ABP zijn eerder via een extern bureau 2.000 deelnemers opgespoord. ‘Mensen die gevonden worden, zijn heel erg blij.’

Volgens De Telegraaf gaat het om 163.300 onvindbare uitkeringsgerechtigden die in de jaren dat ze werkten geen bsn- of sofinummer hadden.

Bron: ANP