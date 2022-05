Mazars trekt zich alsnog terug uit Rusland

Mazars was het enige grote accountantskantoor dat dit voorjaar besloot in Rusland actief te blijven, maar heeft dat standpunt nu gewijzigd. In een nieuwe verklaring op de eigen site laat Mazars weten zich alsnog terug te trekken.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraine lieten de big four, Grant Thornton, het Moore-netwerk en BDO weten de banden met klanten en memberfirms in Rusland en Belarus te verbreken. Mazars bleef een uitzondering en meldde in maart voorlopig in Rusland actief te blijven om internationale klanten te helpen. ‘Wij zijn van mening dat we daarin een cruciale rol hebben.’ Wel werden 32 medewerkers geëvacueerd uit Oekraïne en zou de situatie regelmatig opnieuw worden beoordeeld.

Nieuw statement

Inmiddels meldt Mazars dat dat ertoe heeft geleid dat het kantoor zich alsnog terugtrekt, ‘gezien de huidige context en kijkend naar de lange termijn.’ De terugtrekking wordt de komende paar weken uitgevoerd. Het accountantskantoor meldt de vertrekopties momenteel te verkennen, om een naadloze overgang te verzekeren voor klanten, staf en partners.