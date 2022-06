CFO’s somberder over supply chain

Nederlandse CFO’s zijn het afgelopen halfjaar minder optimistisch geworden over de supply chain. Driekwart geeft aan dat hun bedrijf te maken heeft met problemen aan de aanbodzijde, waaronder een lage productbeschikbaarheid en hogere kosten.

Dit blijkt uit de nieuwste editie van het Deloitte CFO-onderzoek dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd. Binnen Europa gaven meer dan 1300 CFO’s uit 18 landen hun input, in Nederland waren dat er 41 .Bijna de helft van de CFO’s gaat ervan uit dat het minstens tot de tweede helft van 2023 duurt voordat de toeleveringsketen terug is op het niveau van vóór de pandemie.

Omzetverwachtingen

Omzetverwachtingen zijn het laagst sinds de voorjaarseditie van 2016. De CAPEX-verwachtingen voor de komende 12 maanden zijn in lijn met deze ontwikkelingen en zijn met meer dan de helft gedaald ten opzichte van de vorige editie van het rapport.

Geopolitiek

De huidige spanningen tussen Rusland en de NAVO hebben ernstige gevolgen voor de wereldeconomie en Nederlandse CFO’s zien geopolitieke risico’s als het grootste risico voor hun bedrijf in de komende 12 maanden.

Risicobereidheid

Nu de wereldeconomie grote tegenslagen ervaart, lijkt de meerderheid van de Nederlandse CFO’s terughoudend te zijn meer risico te nemen. De risicobereidheid komt lager uit dan 2 jaar geleden, toen het effect van de pandemie zichtbaar werd.

Inflatie

De inflatie loopt op. De inflatieverwachtingen van de CFO’s zijn fors gestegen, tot 6% voor zowel Nederland als in de rest van Europa. Dit is beduidend hoger dan de verwachtingen van CFO’s in andere landen in de eurozone. Hoewel de verwachting leek exorbitant, de huidige situatie leert ons dat er nog hogere inflatiecijfers worden verwacht in de komende periode (dit onderzoek is uitgevoerd in maart 2022 april 2022)