Nederlandse CFO’s pessimistisch over toekomst, vrezen recessie

Het vertrouwen onder Nederlandse CFO’s is flink gedaald. Meer dan de helft van de financiële topbestuurders ziet de vooruitzichten voor hun organisatie somberder in dan zes maanden geleden.

De belangrijkste oorzaken zijn de toenemende economische onzekerheid, geopolitieke spanningen en de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving. Dat blijkt uit de nieuwste Deloitte CFO Survey, die het strategisch sentiment van Nederlandse CFO’s twee keer per jaar meet.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst tachtig procent van de CFO’s rekening houdt met een economische recessie binnen twaalf maanden. De verwachtingen over de operationele marges zijn negatief, net als over de gezondheid van de balans. Ook wordt gevreesd voor personeelskrimp, als reactie op de verwachte afname van de bedrijvigheid.

“De CFO speelt een cruciale rol in tijden van onzekerheid,” zegt Mohamed Bouker, CFO Program Lead bij Deloitte. “Het is juist nu zaak om kalm, realistisch en wendbaar te blijven. Er moeten soms harde keuzes worden gemaakt.”

Beperkte voorbereiding op geopolitieke stress

De economische en geopolitieke onzekerheden drukken zwaar op het strategisch beleid van ondernemingen: 76 procent van de CFO’s ziet de economie als belangrijkste risicofactor, gevolgd door geopolitieke ontwikkelingen (66 procent). Vooral internationaal opererende bedrijven zijn kwetsbaar voor onvoorspelbare veranderingen op mondiale markten.

Zorgwekkend is het beperkte vertrouwen in het eigen risicobeheer. Slechts 17 procent van de ondervraagde CFO’s zegt veel vertrouwen te hebben in het vermogen van hun organisatie om effectief met risico’s om te gaan. 37 procent heeft zelfs weinig vertrouwen. Een derde van de CFO’s heeft geen vooraf opgezette scenario’s voor geopolitieke risico’s en reageert pas als problemen zich aandienen. Slechts 30% heeft een noodplan klaarliggen voor specifieke geopolitieke situaties.

Personeelstekort en regelgeving vormen extra druk

Naast externe risico’s kampen veel organisaties ook met interne uitdagingen, zoals een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel (31 procent). Vooral op het gebied van data-analyse en compliance is de druk groot. CFO’s zien veranderende regelgeving – vooral rond duurzaamheid (CSRD), belastingwetgeving en data – als een belangrijke strategische uitdaging die voortdurende investeringen en aanpassingen vereist.

Op het gebied van duurzaamheidsrapportages zijn er opvallende verschuivingen. Waar eerder vooral het gebrek aan consistente data als grootste uitdaging werd genoemd (nu 27 procent, eerder 49 procent), wordt inmiddels vooral gewezen op onduidelijke regelgeving. 24 procentvan de CFO’s noemt onduidelijke interpretaties van de duurzaamheidswetgeving als grootste struikelblok, een forse stijging ten opzichte van 16 procent bij de vorige editie van het onderzoek.

Wendbaarheid en actie nodig

De survey onderstreept dat veel bedrijven weliswaar het belang van wendbaarheid erkennen, maar nog onvoldoende zijn voorbereid op toenemende onzekerheid. Zonder robuuste scenarioanalyses en tijdige strategische bijsturing riskeren organisaties in zwaar weer te komen, zeker als de gevreesde recessie daadwerkelijk intreedt.