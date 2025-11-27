CFO’s verwachten groei met minder mensen

Nederlandse CFO’s rekenen komend jaar op hogere omzet, maar willen dit bereiken met kleinere teams. Dat blijkt uit de nieuwe Nederlandse editie van de Deloitte CFO Survey. Zeventig procent van de CFO’s verwacht groei terwijl veel organisaties tegelijk snijden in personeel.

Uit het rapport blijkt dat CFO’s nadrukkelijk afscheid nemen van de gedachte dat omzetgroei gepaard moet gaan met uitbreiding van het personeelsbestand. Vooral bedrijven in de dienstensector en technologie zetten in op AI en automatisering om meer werk met minder mensen te doen, terwijl maakbedrijven eerder focussen op kostenbeheersing en stabiliteit. Arbeidsproductiviteit wordt daarmee dé sleutelvariabele bij het behalen van de nieuwe groeiverwachtingen.

AI versus budgetten

Hoewel veel CFO’s verwachten dat kunstmatige intelligentie binnen vijf jaar meer dan de helft van hun strategische beslissingen zal ondersteunen, blijven investeringen achter. Tachtig procent van de bedrijven besteedt voorlopig minder dan een kwart van het digitaliseringsbudget aan AI-toepassingen, vooral door gebrekkige datakwaliteit, beperkte interne deskundigheid en onzekerheid over de daadwerkelijke ROI van pilots en proefprojecten .

Het onderzoek laat zien dat organisaties eerder kiezen voor cloud- en vendoroplossingen dan voor eigen ontwikkeling. Daardoor groeit het risico dat bedrijven afhankelijker worden van externe aanbieders, terwijl interne data- en engineerskills achterblijven.

Geopolitiek

Voor het eerst in jaren staat geopolitiek bovenaan de CFO-risicolijst. Veertig procent noemt internationale spanningen en handelsonzekerheid de grootste bedreiging voor het eigen bedrijfsmodel. Veel bedrijven stellen grote investeringen uit, houden meer liquiditeit aan en kiezen voor wendbare, kleinschalige investeringen met minder langetermijnrisico’s. Bedrijven die actief zijn in meer dan tien landen voelen de druk het sterkst en monitoren politieke ontwikkelingen intensiever dan voorheen.

Duurzaamheidsverslaggeving

De Europese duurzaamheidsregels zorgen voor hoofdbrekens in de financiële kolom. Vooral de onduidelijkheid over interpretaties en de kwaliteit en beschikbaarheid van data worden genoemd als grootste obstakels. Een derde van de CFO’s vindt dat hun organisatie nog onvoldoende in staat is om de juiste KPI’s te meten, terwijl ruim twee derde geen verandering ziet in het aandeel emissievrije investeringen. De rapportage-inspanningen zitten daarmee duidelijk in een consolidatiefase, waarin bedrijven vooral focussen op compliance en interne beheersing.

Grotere strategische rol

Opvallend is dat bijna de helft van de CFO’s stelt dat hun invloed op de raad van bestuur de afgelopen vijf jaar ‘significant’ is toegenomen. De financiële functie evolueert van controle en rapportage naar een spilpositie in strategie, digitalisering, risicobeheer en kapitaalallocatie. De grootste belemmering voor verdere professionalisering blijft het tekort aan data-analisten, digital engineers en AI-experts, waardoor finance-transformaties regelmatig vertraging oplopen.

Voorzichtig optimistisch

Ondanks economische en geopolitieke spanningen zijn Nederlandse CFO’s optimistischer dan eerder dit jaar. Zij verwachten dat verdere digitalisering, automatisering en gerichte investeringen in hoogwaardig talent organisaties beter bestand maken tegen schokken en helpen om groei te realiseren met een efficiëntere bedrijfsvoering.

Download hier het rapport.