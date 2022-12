Bentacera breidt uit in Groningen

Sai Accountants sluit zich per 1 januari aan bij Bentacera Groningen. De klanten worden bediend vanuit het nieuwe kantoor van Bentacera aan de Leonard Springerlaan.

Oprichter Eric-U-A-Sai van Sai Accountants blijft betrokken bij het bedrijf en zal het aanspreekpunt blijven voor klanten. Hij voerde in Groningen ruim 38 jaar zelfstandig een accountantspraktijk. ‘De aansluiting bij Bentacera is ingegeven door de toenemende regelgevingsdruk in het vakgebied, de krapte op de arbeidsmarkt en de opvolging’, zo meldt Bentacera als motivatie voor de overname.

Bentacera opende afgelopen zomer het nieuwe kantoor in Groningen. Dat was na de zes Friese vestigingen de eerste kantoorlocatie buiten de provincie. Met een omzet van 25 miljoen euro bezet het bedrijf de 29e plaats in de AV Top-50.

Op de foto v.l.n.r. Bentacera-directeur Gooitzen Boonstra, Eric U-A-Sai en Bentacera-partner Willem Miedema.