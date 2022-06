Verbod op belastingadviesdiensten in Rusland

Sinds 3 juni 2022 is een nieuw pakket sancties tegen Rusland van kracht. Het pakket bevat ook een verbod op accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten, en diensten op het gebied van zakelijk en managementadvies en public relations, te leveren aan de Russische regering of juridische personen, entiteiten en lichamen gevestigd in Rusland.

Het ‘zesde’ verbod kent enkele uitzonderingen. Het geldt niet voor diensten verleend aan juridische personen, entiteiten en lichamen die in Rusland gevestigd zijn maar eigendom zijn van of gecontroleerd worden door entiteiten gevestigd in de EU. Ook niet voor diensten die noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van vóór 4 juni 2022 afgesloten contracten. Ook kunnen ontheffingen worden verleend voor humanitaire doeleinden of voor activiteiten die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

Meer informatie in het Publicatieblad van de Europese Unie