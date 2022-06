PwC’ers vliegen lang niet meer zoveel

Bij PwC Nederland werd voor corona 34 keer per dag akkoord gegeven voor een zakelijke vlucht. Sinds corona is dat aantal fors afgenomen, al loopt het de laatste tijd weer licht op. Maar het accountantskantoor wil niet meer terug naar het oude normaal. Dat komt naar voren in een uitgebreid portret in het FD van de route van onder anderen PwC richting minder CO2-uitstoot.

Anders Reizen

Het Big Four-kantoor is een van de deelnemers van de coalitie Anders Reizen, een groep van 70 bedrijven en organisaties die zich committeren aan een gezamenlijk doel: het tot de helft reduceren van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2016. Wat het wagenpark betreft is 61% elektrisch bij PwC.

Vliegen

Ook wat vliegen betreft gaat een terugkeer naar het oude normaal niet meer, vertelt bestuurder Renate de Lange: ‘Waar we vroeger nog wel eens voor een korte meeting naar Zwitserland vlogen, doen we dat nu gewoon achter het scherm. Het scheelt ook in de werk-privé balans. Je houdt gewoon meer tijd over voor andere waardevolle zaken.’ De zakenvlucht hoorde tot 2020 bij de bedrijfscultuur van PwC. Vliegen was goed voor 44% van de totale footprint van het kantoor, stelt PwC. Het structureel terugdringen van het zakelijk vliegen wordt nog wel een opgave. Het kantoor kent enkele honderden veelvliegers, vooral partners die een groot internationaal klantennetwerk hebben.

