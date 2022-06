RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie

In 38 jaar is het bij RSM niet eerder voorgekomen dat salarissen tussentijds verhoogd werden. Maar op 1 juli is het zover: de 650 medewerkers krijgen er structureel 5% per maand bij als compensatie van de sterk gestegen kosten van levensonderhoud.

Uniek

‘Het is een unieke situatie en dat hebben we tegen onze medewerkers ook gezegd’, laat managing partner Rudolf Winkenius weten . ‘Verwacht niet dat we hiermee een trend hebben gezet naar de toekomst. Maar de huidige omstandigheden – de hoge inflatie, de sterk gestegen prijzen van primaire levensbehoeften, maar ook de werkdruk – rechtvaardigen een tussentijdse verhoging. Die staat los van de loonindexatie die we doorgaans op 1 januari doorvoeren.’

Geen hogere tarieven

Volgens Winkenius kwam het idee om lonen per 1 juli aan te passen van het bestuur zelf. ‘We war en de OR voor,’ lacht hij. ‘Ze zijn het er uiteraard wel mee eens. Het onderwerp stond ook bij hen op de agenda.’ De managing director zegt dat RSM niet gekeken heeft naar het salarisbeleid bij andere accountantskantoren. ‘We denken dat 5 procent een reële verhoging is. De inflatie is nu weliswaar hoger, maar wij zien die in de loop van dit jaar terugzakken naar 6 à 7 procent. Dan is structureel 5 procent erbij een goede tegemoetkoming en eerlijker dan eenmalig een vast bedrag, denken wij.’ RSM betaalt de loonsverhoging uit eigen zak: volgens Winkenius zijn de tarieven niet verhoogd.

Big four

Vorige week schreef Accountancy Vanmorgen dat EY zijn medewerkers per 1 juni eenmalig een bedrag van € 2600 geeft ter compensatie van gestegen kosten. Dit voorbeeld wordt door de andere Big 4-kantoren voorlopig niet gevolgd. Zowel PwC als KPMG laten weten dat ze voortdurend werken aan een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor medewerkers. Maar een inflatiecorrectie gaat beide bedrijven vooralsnog te ver. Deloitte was niet voor commentaar bereikbaar.