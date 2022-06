Jubilerend Qconcepts betaalt medewerkers 1.500 euro inflatiecompensatie

In navolging van onder meer EY (eenmalig € 2.600) en RSM (structureel 5 procent) gaat Qconcepts, dat deze maand 12,5 jaar bestaat, medewerkers een compensatie betalen voor de sterk gestegen prijzen.



Oprichter en partner Cor Pijnenburg geeft aan dat vooruitlopend op de reguliere salaris-en bonusronde per oktober 2022 iedere medewerker met het salaris van juli een aanvullende eenmalige compensatie krijgt van € 1.500 bruto. ‘Deze compensatie geldt voor iedereen, ongeacht functie, aantal werkzame uren in de week of tijd bij Q. Zo hopen we dat iedereen wat meer lucht krijgt. En ondanks alle hogere kosten wél ruimte heeft voor ontspanning in de zomerperiode.’ Het bedrijf ging afgelopen weekend met alle 150 medewerkers naar Texel om het jubileum te vieren. Qconcepts staat op plek 45 in de AV-top 50.