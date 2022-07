Alfa introduceert nieuw kengetal voor melkveehouders

Klanten van Alfa Accountants & Adviseurs vinden binnenkort een nieuw kengetal in hun BAS-rapportage: het kritiek voersaldo (KVS). Dat komt naast de sinds jaar en dag gebruikte Kritieke MelkOpbrengst (KMO).

Het gebruik van de KMO is gemeengoed in de melkveehouderij. Het is de maatstaf voor de contante uitgaven voor de productie van een kilo melk. Het verschil tussen de ontvangen melkopbrengst en de KMO is de ‘liquiditeitsmarge’. Het manco van alléén sturen op een lage KMO kan zijn dat de focus in de bedrijfsvoering te veel komt te liggen op het dicht houden van de portemonnee, meent Alfa. Bovendien maakt KMO-denken boeren afhankelijk van de melkprijs en daar is weinig invloed op uit te oefenen. KMO wordt vaak uitgedrukt in centen per kg melk, waardoor de aandacht afleidt van de omzet op bedrijfsniveau, in harde euro’s en absolute omzet. Vaak blijkt zuinigheid niet de weg naar het beste inkomen. Zo hebben bedrijven met de laagste voerkosten per kilo melk op dit moment zeker niet het beste inkomen.

Meer of minder voeren

De gedachtegang achter het Kritieke Voersaldo als stuurmiddel is dat vrijwel alle kosten en uitgaven op bedrijfsniveau min of meer vastliggen; behalve de uitgaven voor voer. Daar kunnen veehouders elke dag keuzes in maken en ook snel het effect van meten. Door meer of minder te gaan voeren is het saldo vrij snel bij te sturen.

Absoluut kengetal

Alle uitgaven plus overige opbrengsten, minus kosten voor aangekocht voer zijn het benodigde of kritieke voersaldo. Dit is het bedrag wat het ‘kost’ om koeien te houden. Het is de uitdaging om vanuit je gerealiseerde voersaldo (melkopbrengst minus kosten voor aankoop voer) een liquiditeitsmarge over te houden. Het kritieke voersaldo moet je niet willen omrekenen per kilo melk of per koe. De kracht van het kengetal zit in de eenvoud: zoveel euro moet ik elk jaar of elke dag verdienen aan voersaldo. En als je meer presteert dan wat je minimaal moet, weet je ook meteen wat je hebt verdiend die dag.

Grip op liquiditeit

Door op wekelijkse basis te berekenen welk voersaldo wordt gerealiseerd en dit af te spiegelen op het kritieke voersaldo, kan een melkveehouder eenvoudig grip houden op de liquiditeit. In veel gevallen zal blijken, zeker met de huidige melkprijs, dat verhogen van de krachtvoergift leidt tot een hoger gerealiseerd voersaldo. De voerkosten per kilo melk lopen op, maar het geeft wel met een positieve bijdrage aan het inkomen uit het bedrijf.

Nadelen

Alfa Accountants en Adviseurs erkent dat er ook nadelen kleven aan deze methodiek. Sturen op voersaldo is eigenlijk sturen op hogere intensiteit en sturen op een hogere totale voerrekening. Het vraagt meer input van buitenaf en lijkt daarmee haaks te staan op ‘kringlooplandbouw’. En een hogere productie per koe leidt vaak ook tot een hogere behoefte aan fosfaatrechten.