Accountant en VDL Nedcar oneens over hoe schikking met BMW in boeken moet

BMW schikte voor tientallen miljoenen met VDL Nedcar nadat de Duitsers eenzijdig het contract hadden ontbonden. Accountant Govers en VDL Nedcar konden het aanvankelijk niet eens worden over de boekhoudkundige verwerking van de schikking.

BMW zou tot 2030 Mini’s en BMW’s laten bouwen bij VDL Nedcar, maar besloot vorig jaar door slechtere marktomstandigheden eenzijdig dat contract te ontbinden en de productie naar zijn eigen fabrieken te halen. De Duitsers schikte met de Limburgse autobouwer voor een onbekend bedrag.

VDL meldde in maart 2022 dat in het voorgaande jaar een nettowinst van 145 miljoen euro was behaald. De jaarrekening werd pas eind september bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Hieruit blijkt dat het bedrijf in 2021 geen 145 miljoen maar 225 miljoen euro heeft verdiend.

Govers

Volgens VDL-topman Willem van der Leegte is de jaarrekening later dan gebruikelijk vastgesteld door een discussie met accountant Rudi van den Heuvel van Govers Accountants uit Eindhoven. Die verschilde met de top van de Limburgse autobouwer van mening over de vraag hoe de compensatie van BMW boekhoudkundig moest worden verwerkt. VDL wilde het bedrag reserveren ‘met het oog op de continuïteit van VDL Nedcar’. De accountant stelde echter dat het compensatiebedrag in het resultaat diende te worden opgenomen. VDL is uiteindelijk in de visie van de accountant meegegaan. Waaruit meteen de conclusie kan worden getrokken dat de Duitsers 80 miljoen euro compensatie aan VDL Nedcar hebben betaald.