Marco Vermin nieuwe voorzitter Landelijk Bestuur ChristenUnie

Op het partijcongres stemde 89 procent voor zijn voordracht, 8 procent stemde tegen wat hem officieel tot de nieuwe voorzitter van het landelijk bestuur maakte. Hij neemt het stokje over van Ankie van Tatenhove die zich niet meer verkiesbaar stelde.

Woke-hoekje

Vermin kwam onlangs nog in opspraak binnen de partij. In een interview met het Nederlands Dagblad gaf hij aan dat de partij in de afgelopen jaren te sterk als ‘links’ is neergezet en ‘soms in het hoekje van woke is geduwd’. Hij uitte kritiek op enkele groepen binnen de ChristenUnie die zich hard maken voor thema’s als klimaat en asiel. “Het stille midden laat zich niet zo horen,” aldus Vermin, die pleit voor een hernieuwde focus op het christelijk-sociale profiel van de partij en een minder terughoudende opstelling in het publieke debat.

Verdeeldheid

Deze uitlatingen zorgden voor verdeeldheid binnen de partijgelederen. Zo reageerde voormalig Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber, die het gezicht was van de ChristenUnie op thema’s als duurzaamheid en vluchtelingenbeleid, fel. In een schriftelijke reactie waarschuwt ze voor polarisatie en het gevaar van een versmald partijdebat. “Door thema’s als klimaat en asiel te koppelen aan ‘woke’ en de linkervleugel, dreigt vervreemding. Juist deze onderwerpen zijn diep geworteld in Bijbelse waarden van gerechtigheid, zorg voor de vreemdeling en rentmeesterschap,” aldus Dik-Faber.

Ook op sociale media klonk kritiek. ChristenUnie-lid Hans van der Spek sprak an ‘een enorme uitglijder’ van iemand die juist verbindend zou moeten optreden. Kunsthistoricus en partij-aanhanger Frouckje van der Wal noemde Vermins uitspraken ‘gewauwel over frames en woke’. Partijleider Mirjam Bikker bleef wel achter de voordracht staan. Ze roemde Vermins verbindende stijl en stelt vertrouwen te hebben in hun samenwerking. “Marco staat stevig voor de waarden van onze partij en heeft laten zien koersvast te kunnen bouwen,” aldus Bikker.

Tik op de vingers

Ook tijdens het congres kreeg Vermin een tik op de vingers van jongerenorganisatie Perspectief. Perspectief-voorzitter Jerke Setz reageerde tijdens het congres met de opmerking: ‘Klimaatbeleid is niet woke’, wat hem applaus opleverde uit de zaal. Als symbolisch gebaar overhandigde Setz Vermin een plant.

Vermin deed werkervaring op in zowel de maatschappelijke als zakelijke wereld. In 2010 trad hij toe tot de raad van bestuur van Alfa waar hij medeverantwoordelijk was voor de groei van het bedrijf. Onder zijn leiding groeide Alfa naar een organisatie met 35 vestigingen, 1200 medewerkers en een jaaromzet van 123 miljoen euro. Eind maart nam Vermin afscheid van Alfa vanwege de leeftijdsgrens voor bestuursleden.