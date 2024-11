Adbeco neemt plaatsgenoot Bakker & Bakker over

De overname is al begin vorige maand beklonken. Bij Bakker & Bakker zijn drie medewerkers werkzaam, Adbeco telt er ongeveer 45. Bakker & Bakker gaat werken vanaf de Adbeco-locatie in Stadskanaal en onder de naam van Adbeco. Aan het management verandert niets.

Volgens Frank Bakker van Bakker & Bakker en Jaap Klein van Adbeco delen de kantoren eenzelfde visie en werkethos. “We combineren specialistische kennis met een laagdrempelige, pragmatische benadering, wat essentieel is voor het succes van onze klanten. Door de samenwerking profiteren klanten van een breder dienstenaanbod, waaronder specialistische fiscale en accountancy-expertise.”

Regionaal talent

Adbeco wil de komende jaren verder groeien en zoekt nieuw talent uit de regio, met name (assistent-)accountants en fiscalisten. “Werken waar je woont is een belangrijk uitgangspunt. De regio biedt niet alleen werkgelegenheid, maar ook ruimte voor persoonlijke en professionele groei, zonder dat medewerkers ver hoeven te reizen.”

Het bedrijf vindt dat de regio een onderschatte potentie voor bedrijven en professionals heeft. “Stadskanaal biedt een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven die zowel lokaal als landelijk willen opereren. De samenwerking met Bakker & Bakker maakt het mogelijk om de mogelijkheden van deze regio verder te benutten, zowel voor de organisatie als voor de klanten.”

Controlevergunning

De dienstverlening van Adbeco en Bakker & Bakker zit naar eigen zeggen tussen de grote landelijke kantoren en kleinere aanbieders in, wat hen in staat stelt om zowel lokale ondernemers als grotere bedrijven goed te bedienen. De organisatie beschikt over een AFM-vergunning om wettelijke controleopdrachten uit te voeren. “Ook collega-kantoren in de regio benaderen Adbeco voor het uitvoeren van specifieke controleopdrachten. Dit maakt Adbeco een belangrijke speler voor de regio en daarbuiten, zeker in sectoren zoals de bouw, zorg, automotive, industrie en transport.”