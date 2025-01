ABAB en Alfa nu officieel verder onder de naam aaff 

2000 collega’s, 100% co-eigenaar

Door het samengaan van beide organisaties is er een sterke, nieuwe speler op de markt bijgekomen. En ook een speler die onderscheidend is: de organisatiestructuur van aaff is gebaseerd op medewerkersparticipatie. Dit komt voort uit de wens om ondernemer- en werknemerschap hand in hand te laten gaan. Employee equity past daarbij, licht vicevoorzitter van de raad van bestuur van aaff Ronald Meijers toe: “aaff draait om eigenaarschap. 2000 co-eigenaren die samen onze koers bepalen. Geen dichte deuren dus. En ook geen onbereikbare partners. Maar samen ondernemen. Dat doen we met zorg voor elkaar, én zorg voor de mensen om ons heen. Dat maakt aaff ook tot een heel aantrekkelijke werkgever. Je kunt hier echt van betekenis zijn. En daar geven we onze collega’s alle ruimte voor. Ruimte om je te ontwikkelen, maar ook ruimte qua autonomie. Hoe mooi is het om als co-eigenaar samen het roer in handen te hebben?”

180 jaar ervaring

aaff onderscheidt zich ook door zijn lokale betrokkenheid, zegt voorzitter van de raad van bestuur van aaff Fouk Tsang. Met ruim 50 vestigingen heeft aaff landelijke dekking. Tsang: “Met aaff willen we er op bepalende momenten voor onze klanten zijn. Dat begint bij persoonlijk contact. Daarnaast beschikken we door de fusie over nog meer kennis dan voorheen. Zowel vakinhoudelijk, als van de verschillende markten. Denk aan de agrarische sector waar onze roots liggen. Maar ook aan markten als Handel & E-commerce, Bouw & Infra, Logistiek en Hightech. Ook daar staan we met onze voeten in de klei. We spreken de taal van de ondernemer, snappen wat zijn uitdagingen zijn en zien waar de kansen liggen. Met aaff zijn we een nieuw gezicht in de markt. Maar wel een gezicht met 180 jaar ervaring in accountancy en advies.”

aaff is een B Corp organisatie. Ook dat is een keuze die het bedrijf bewust heeft gemaakt, omdat het van betekenis wil zijn. Fouk Tsang: “Duurzaam handelen zit in ons DNA. Het is de kern van alles wat we doen. Dat betekent dat onze groei nooit ten koste mag gaan van milieu of omgeving. Daarnaast ondersteunen we ook onze klanten om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Onze specialisten helpen ondernemers om de impact van duurzaamheidsvraagstukken op hun bedrijf te duiden en om de kansen die de transitie biedt te grijpen. Met aaff willen we toe naar een betere toekomst. Voor ons allemaal. En dat doen we met ons hoofd én hart.”